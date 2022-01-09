Рейс из Новосибирска в Казахстан задержали на 8 часов — самолет не вылетел в Россию

Рейс КС 7996 авиакомпании Air Astana из Новосибирска в Нур-Султан задерживают уже на 8 часов — самолет должен был вылететь еще в 4 утра.



О задержке рейса сообщил один из пассажиров рейса Вячеслав Танабаев. По его словам, ночью ему пришло сообщение об отмене рейса, но поскольку Нур-Султан был местом пересадки на рейс до Алма-Аты , он приехал в аэропорт, чтобы узнать у представителей авиакомпании, что делать в этом случае. На табло в аэропорту было указано, что регистрация на рейс началась в 10:10, а сам вылет назначен на 12:40.

