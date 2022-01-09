Рейс из Новосибирска в Казахстан задержали на 8 часов — самолет не вылетел в Россию

Рейс КС 7996 авиакомпании Air Astana из Новосибирска в Нур-Султан задерживают уже на 8 часов — самолет должен был вылететь еще в 4 утра.
О задержке рейса сообщил один из пассажиров рейса Вячеслав Танабаев. По его словам, ночью ему пришло сообщение об отмене рейса, но поскольку Нур-Султан был местом пересадки на рейс до
— В 10 утра началась регистрация, представитель авиакомпании там стоял, а потом сказал: «Я ничего не знаю, я ни к чему отношения не имею», — развернулся и просто ушел, — рассказал Вячеслав Танабаев. — Людей там очень много, никому ничего не говорят.
В справочной службе аэропорта Толмачёво сообщили, что вылет перенесли из-за позднего прибытия самолета — он до сих пор не прилетел в Новосибирск. Журналист НГС также направила запрос в авиакомпанию Air Astana с просьбой объяснить задержку рейса, но ответ еще не поступил.
По данным сервиса FlightRadar24, рейс в Новосибирск КС 7995 должен был вылететь из аэропорта Нур-Султана в 09:29, но был отложен. На момент подготовки материала самолет всё еще находился в Нур-Султане.
6 января стало известно, что все рейсы в Казахстан из Новосибирска отменены: сперва остановили автобусное сообщение, затем и авиасообщение. К вечеру того же дня правительство Казахстана ограничило въезд для иностранцев. Основная причина — массовые беспорядки, которые начались в стране после Нового года.