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Рейс из Новосибирска в Казахстан задержали на 8 часов — самолет не вылетел в Россию

Ранее все перелеты в соседнюю страну были остановлены

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Самолет должен был выполнить два рейса: 7995 — из Нур-Султана в Новосибирск и 7996 — обратно

Самолет должен был выполнить два рейса: 7995 — из Нур-Султана в Новосибирск и 7996 — обратно

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Рейс КС 7996 авиакомпании Air Astana из Новосибирска в Нур-Султан задерживают уже на 8 часов — самолет должен был вылететь еще в 4 утра.

О задержке рейса сообщил один из пассажиров рейса Вячеслав Танабаев. По его словам, ночью ему пришло сообщение об отмене рейса, но поскольку Нур-Султан был местом пересадки на рейс до Алма-Аты, он приехал в аэропорт, чтобы узнать у представителей авиакомпании, что делать в этом случае. На табло в аэропорту было указано, что регистрация на рейс началась в 10:10, а сам вылет назначен на 12:40.

— В 10 утра началась регистрация, представитель авиакомпании там стоял, а потом сказал: «Я ничего не знаю, я ни к чему отношения не имею», — развернулся и просто ушел, — рассказал Вячеслав Танабаев. — Людей там очень много, никому ничего не говорят.

В справочной службе аэропорта Толмачёво сообщили, что вылет перенесли из-за позднего прибытия самолета — он до сих пор не прилетел в Новосибирск. Журналист НГС также направила запрос в авиакомпанию Air Astana с просьбой объяснить задержку рейса, но ответ еще не поступил.

По данным сервиса FlightRadar24, рейс в Новосибирск КС 7995 должен был вылететь из аэропорта Нур-Султана в 09:29, но был отложен. На момент подготовки материала самолет всё еще находился в Нур-Султане.

Вылет из Новосибирска запланирован на 12:40, но самолет до сих пор находится в Казахстане

Вылет из Новосибирска запланирован на 12:40, но самолет до сих пор находится в Казахстане

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СЮЖЕТ

Беспорядки в КазахстанеБеспорядки в Казахстане

6 января стало известно, что все рейсы в Казахстан из Новосибирска отменены: сперва остановили автобусное сообщение, затем и авиасообщение. К вечеру того же дня правительство Казахстана ограничило въезд для иностранцев. Основная причина — массовые беспорядки, которые начались в стране после Нового года.

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Казахстанаэропорт ТолмачёвоAir Astana
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