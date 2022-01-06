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Казахстан ограничил въезд иностранцев из-за массовых беспорядков

Протесты в республике продолжаются со 2 января

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Некоторые авиакомпании уже отменили ближайшие рейсы в Казахстан

Некоторые авиакомпании уже отменили ближайшие рейсы в Казахстан

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Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахское посольство в Ташкенте.

— В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом, — цитирует агентство представителей посольства.

2 января 2022 года в республике начались акции протеста из-за резкого повышения цен на газовое топливо. Стихийные акции переросли в массовые вооруженные нападения: протестующие жгут здания администраций, машины, захватывают машины полиции, до смерти забивают силовиков. Из-за чрезвычайной ситуации рейсы в Казахстан отменяют авиакомпании — соответствующие решения уже приняли S7, «Уральские авиалинии».

Президент Казахстана распустил правительство и ввел в города войска для подавления бунта. Также на помощь властям Казахстана направлены миротворцы ОДКБ — 3000 военнослужащих из России, 500 — из Белоруссии, 200 — из Таджикистана и 70 человек — из Армении.

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Сегодня протестующие добились изначальной цели: власти Казахстана установили предельные цены на сжиженый газ — от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Ранее власти подняли цену на топливо с 50–60 тенге до 120, что породило недовольство. Документ о новых ценах на газ временный — он будет действовать 180 дней.

Подробности происходящего в республике мы собираем в сюжете по ссылке.

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