Из Новосибирска отменили все авиарейсы в Казахстан

В Новосибирске 6 января отменили все авиарейсы в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
На сайте аэропорта следующий рейс в Алма-Ату обозначен 19 января.
Сегодня также стало известно, что приостановили продажу билетов на автобусные рейсы в Казахстан.
В Казахстане начались протесты 2 января 2022 года. Всё началось с того, что власти страны увеличили цены на сжиженный газ в два раза. Население страны решило отстоять свое право на доступное топливо и стало выходить толпами на улицы. В какой-то момент акции протеста вышли из-под контроля, вынудив местное правительство уйти в отставку. Люди не успокоились, дело дошло до захвата и поджогов административных зданий, в том числе администрации президента. Глава государства угрожает протестующим жесткими действиями.
В России особенно сильно переживают за происходящее выходцы из Казахстана, у которых там остаются родные и близкие, — таких в Новосибирске тысячи. НГС поговорил с некоторыми из них и узнал, что происходит у них на родине и почему.