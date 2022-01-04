Взрыв «атомной бомбы», мертвые вороны и уволенная за танцы учительница — как прогремел Новосибирск в мировой прессе

В Новосибирске регулярно происходит что-то, что привлекает внимание не только федеральных российских, но и иностранных СМИ. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил такие публикации за год, чтобы посмотреть (и показать всем), из чего складывается образ столицы Сибири для тех, кто живет отсюда за тысячи километров. Картинка получилась достаточно пестрой.
Взрыв на газовой АЗС
Пожалуй, больше всего публикаций в 2021 году о событиях в Новосибирске вышло о взрыве на газовой АЗС в районе Гусинобродского шоссе. Момент взрыва засняли сразу с нескольких ракурсов (было на что посмотреть), и при желании можно было выбрать такой стоп-кадр, где происходящее больше всего походило бы на взрыв атомной бомбы. Британская газета The Sun даже вынесла это сравнение в заголовок. Только почему-то один из авторов роликов назвал место происшествия Академгородком, и целый ряд СМИ не удосужились это перепроверить, решив, видимо, что Akademgorodok в Novosibirsk — повсюду.
Собака с титановыми лапами
В прошлом году продолжили удивлять и умилять мир новосибирские ветеринары, которые на этот раз изготовляли лапки-протезы для собаки по имени Моника, которую нашли в лесу и она попала к волонтеру. На лечение удалось собрать деньги, и животное привезли в Новосибирск, где операцию провел ветеринар Сергей Горшков. Сюжет об этом появился у одной из самых известных мировых телекомпаний — американской CNN и на Euronews. Моника стала первой собакой, которой провели такую операцию. До этого новосибирский ветеринар снабдил титановыми лапками кота.
Девушка и медведи
Огромное количество публикаций вышло после фотосессий, которые устроили хозяйка бурого медведя и девушка-модель Вероника Дичка. Журналисты из британских Mirror, SUN и Telegraph, правда, повторили придуманную девушкой историю про то, что медведь живет чуть ли не у нее дома. Но журналистам известных изданий, конечно, виднее, что нужнее их публике. Через пару месяцев по электронным страницам мировой прессы разлетелись кадры, где Дичка едет с медведем в машине. Медведь, правда, был уже другим — гималайским. Но, возможно, девушка приютила обоих.
Мертвые вороны, падающие с неба
В октябре сразу несколько изданий в разных частях мира рассказали о странном происшествии в Усть-Тарском районе Новосибирской области, где обнаружили массовый мор птиц. Причинами гибели животных могли стать какие-то химикаты, которые местные хозяйства использовали для обработки полей. Но авторы материалов увидели в этом что-то библейское (птицы, например, падали с неба в Египте в рамках бед, которые наслал Бог на египтян за то, что фараон не отпускал оттуда евреев).
Сибирские орхидеи
Большая статья об открытии сибирских ученых вышла в журнале Geo и еще целом ряде изданий — речь идет о новых видах сибирских орхидей, которые нашли в некоем районе (точно место не называется). По словам ученых, обнаружены подвиды цветов, которые не встречаются нигде больше.
Увольнение школьного учителя
Некоторый резонанс имела история школьного учителя, которую уволили после жалоб родителей на публикацию видео, где девушка танцует у шеста. Об этой истории подробно писал НГС. Закончилась она, в целом, хорошо, педагога позвали в другое учебное заведение. Примечательно, кстати, название одного из интернет-ресурсов, которые заинтересовались этой темой — Play Crazy Game (играй в безумные игры).
«Последний пимокат»
В ноябре Euronews показала сюжет про Ивана Лапина, который был назван, «возможно, одним из последних производителей традиционной русской обуви». Вполне возможно, что журналистов европейской телекомпании вдохновил материал журналиста НГС Александры Бруни, который вышел в 2020 году.
В предновогоднем выпуске популярного интернет-канала «Редакция», посвященном российскому ресторанному рынку, наряду с именитыми шеф-поварами, владельцами ресторанов и московскими ресторанными критиками приняла участие повар заводской столовой из Новосибирска.