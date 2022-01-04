Взрыв «атомной бомбы», мертвые вороны и уволенная за танцы учительница — как прогремел Новосибирск в мировой прессе

Пожалуй, больше всего публикаций в 2021 году о событиях в Новосибирске вышло о взрыве на газовой АЗС в районе Гусинобродского шоссе. Момент взрыва засняли сразу с нескольких ракурсов (было на что посмотреть), и при желании можно было выбрать такой стоп-кадр, где происходящее больше всего походило бы на взрыв атомной бомбы. Британская газета The Sun даже вынесла это сравнение в заголовок. Только почему-то один из авторов роликов назвал место происшествия Академгородком, и целый ряд СМИ не удосужились это перепроверить, решив, видимо, что Akademgorodok в Novosibirsk — повсюду.