От попадания в тюрьму до волонтерства — невероятная история сибиряка-автостопщика из Южной Америки

Сибиряки часто отправляются в путешествия — мы нашли много интересных рассказов от бывалых туристов и тех, кто в итоге решил переехать в другой город. Автостопщик Руслан Вольнов в один момент всё бросил и отправился на поиски приключений. Что с ним происходило в Азии и Латинской Америке, как выжить без денег и что делать, если попал в тюрьму другой страны, — читайте в его авторской колонке от первого лица.
Идея посмотреть на мир сидела в голове давно, но всё упиралось в финансовое положение и в семейные дела. В 2014 году мы расстались с девушкой, затем навалились и другие проблемы. В определенный момент всё надоело, и я осознал, что не хочу здесь оставаться и дальше так жить. Понял, что хочу посмотреть мир до того, как состарюсь, хочу увидеть, как живут другие, хочу побывать в красивых местах. Я решил всё продать, закрыть кредиты и просто поехать в Китай, а потом уже как получится — до этого я много лет путешествовал автостопом по России. В результате я взял билет до Урумчи меньше чем за 100 долларов и уже через два дня был в аэропорту.
Так и началось мое путешествие. На данный момент я побывал в Китае, Макао, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде, Бирме, Малайзии, Эквадоре, Колумбии, Перу и на Филиппинах. Города я уже не считаю, например, в Китае я проехал по семнадцати городам: где-то останавливался просто ночевать, а где-то — и подработать.
Кем можно подработать за границей
В Новосибирске я работал менеджером по продаже элитного алкоголя и управлял отделом в оружейном магазине. За границей делал сайты, писал тексты и переводы, но получалось не очень хорошо, еще работал преподавателем английского языка, переводчиком для русскоговорящих. В Латинской Америке удалось подработать переводчиком с русского на испанский, с русского на английский и с английского на испанский. Во Вьетнаме был разнорабочим на стройке объекта — электриком, строителем и трактористом. Потом попробовал работать гидом: искал туристов, которым хочется посмотреть интересные места и при этом сэкономить. В Камбодже удалось даже побыть барменом. В Таиланде выпал шанс поработать на ферме по выращиванию декоративных и плодоносных финиковых пальм — делал там ремонт, высаживал зелень.
В Латинской Америке я работаю волонтером и параллельно привлекаю клиентов в хостелы и рестораны. На еду этого заработка хватает. В ближайшее время собираюсь заняться продвижением и рекламой хостелов через социальные сети. Если получится найти инвестора, готового вложиться в туристическую отрасль в Эквадоре, то я займусь обустройством своего хостела, чтобы работать уже на себя. Пока есть трудности из-за пандемии, да и в принципе туристический бизнес здесь очень слабенький.
Как я оказался в тюрьме из-за сомнительной посылки
Когда я был в Азии, в один момент в кармане совсем не оказалось денег, а я потратил все свои бесплатные безвизовые проходы, легальное пребывание в странах подходило к концу. Мне предложили подработку — попросили забрать посылку за неплохие деньги. Я понимал, что там вещи нелегальные, что буду наркотики везти. Но мне говорили, мол, всё схвачено, всё будет хорошо, и я купился на всю эту сказку, полетел в Колумбию. В аэропорту меня задержали. Получилось, что меня обманули, потому что, во-первых, там было больше по весу, а во-вторых, это были тяжелые наркотики. Так я попал в тюрьму. Со временем я узнал, что меня просто сдали, чтобы прошли другие курьеры, по сути, мною оплатили проход.
В тюрьме пришлось выживать. Повезло, что там оказались люди, которые по-русски говорят и по-английски. Через 4 месяца я уже немного разговаривал по-испански, а через 11 — хорошо говорил и сам себя представлял в суде. Адвокат делал всё, что нужно прокурору, но я изучил местные законы и сбил срок осуждения с 22 до 8 лет. В результате мне удалось за счет изучения законов и языка выиграть свое освобождение через Верховный суд. После условно-досрочного освобождения я поселился в Колумбии, подрабатывал, в тяжелые моменты помогали друзья и знакомые. Через некоторое время я начал планировать путешествие по Колумбии, потому что мне в любом случае нельзя было покидать страну еще 1,5 года. Далее мои знакомые, которые работали в разных службах, рассказали, что судья хочет меня обратно отправить в тюрьму. В это время здесь начались протесты, и я просто сбежал из страны в Эквадор.
За 10 дней мне удалось доехать до границы и нелегально ее пересечь. Если бы меня поймали на границе, то за побег из страны могли отправить обратно в тюрьму. В итоге всё обошлось, и я удачно перешел границу ночью по тропам. Я решил, что лучшим вариантом будет уехать именно на побережье в туристическую зону, так как еды у меня нет, дома нет, денег нет. На побережье я нашел хостел, где принимают волонтеров — такие часто находятся в туристических местах, — а потом начал решать вопросы с моим нелегальным пребыванием. Решил также нелегально отправиться в Перу и вылететь оттуда самолетом обратно в Эквадор. Но в результате что-то пошло не по плану. На миграционном контроле меня задержали и сообщили, что сегодня я никуда не полечу. Меня могли депортировать, запретить возвращаться в страну на несколько лет.
В итоге пришлось идти обратно в Эквадор нелегально, 1600 километров за 48 часов. Ночью я 16 часов пересекал границу пешком без еды и воды, было 30 часов без сна. Теперь ищу другие варианты, как вернуться домой.
«Скучаю по российскому интернету»
Транспортная инфраструктура в Перу — это такая лотерея, как из-за качества транспорта, так и из-за цены за проезд. Вам могут подешевле продать билеты на левые автобусы, которые на вокзал даже не заезжают. Есть автобусы без кондиционеров, со сломанными сидушками, без вайфая. Бывает, что не работает электричество в розетках. Еще цена может быть разной для местных и туристов — зависит от того, как поторговаться. В Эквадоре такого нет, там автобусное сообщение организовано достаточно хорошо.
Колумбия — более открытая страна в плане менталитета, люди здесь более отзывчивые. Например, на дороге могут остановиться автомобилисты или даже водители автобусов, чтобы предложить бесплатно довезти. В Эквадоре тоже останавливается много машин, но здесь уже люди чаще спрашивают про деньги, хотят заработать. Бывает, останавливаются и водители фур, когда едут уже пустые, без груза, но с прицепом-платформой. И на этой самой платформе до 40 человек могут ехать, которых подобрали по дороге.
Еще Колумбия — более продвинутая и организованная страна. Если говорить о небольших поселках, то там есть и водоснабжение, и интернет, а дальше, конечно, инфраструктура иногда просто отсутствует. То есть люди до сих пор живут со сточными ямами и каналами, хотя вода и электричество есть. Интернет в большинстве мест Латинской Америки ужасный — медленный, некачественный, но при этом ценник на него достаточно высокий. Скучаю по российскому интернету!
В крупных городах можно найти огромное количество красивых церквей, зданий, домиков. Кое-где можно найти таблички с датами XIX–XX века. Люди, которым нравится именно архитектура, будут очень довольны. А если говорить про свежую архитектуру… В Колумбии еще более или менее как-то всё украшается, аккуратно делается, но в Эквадоре и Перу — серые стандартные поселения из пеноблоков, как будто после бомбежки. А вот в Лиме есть некоторые здания с дерзкими инновационными идеями — выглядят классно.
Как стать волонтером?
Легче всего найти волонтерскую работу в хостелах — нужно следить за чистотой, убираться, застилать кровати, мыть, подметать. Зато потом у тебя весь день и ночь свободны. Во всём мире волонтеры нужны, чтобы работникам не платить зарплату. За свою работу ты получаешь жилье, а там, где больше часов работы, еще иногда кормят. Я сейчас работаю в небольшом хостеле, где всего 10 комнат. За 4 часа работы в день у меня есть крыша над головой, комната. Интересно волонтерить в тематических местах, допустим, в организациях по спасению животных или леса. Тебя могут научить ухаживать за садом или бродячими животными, но при этом всё рассказывают и показывают. Здорово в таких местах, что работа перемешивается с обучающим процессом. Можно одновременно с этим подрабатывать в ресторане официантом или барменом. Получается, что ты и живешь бесплатно, еще и деньги зарабатываешь. А если есть желание именно чему-то научиться или что-то новое узнать о стране, о животном мире, флоре, то нужно искать специальные организации или тематические хостелы. И тогда у тебя будет настоящее приключение — с новыми знаниями, опытом и знакомствами.
Еще есть вещь, которая мне не нравится, но, как говорится, все зарабатывают как могут. Появляется множество людей, которые предлагают поделиться информацией о местах, где нужны волонтеры. Во-первых, они берут деньги с волонтера, чтобы он зарегистрировался и имел доступ ко всей этой информации, а во-вторых, берут деньги с волонтерской организации за то, что она размещает свое объявление. Получается, что волонтер платит за то, чтобы работать бесплатно. Это просто дикость. Да, они предоставляют информацию о проверенных местах, чтобы волонтер не оказался в ситуации рабства или не столкнулся с тем, что условия проживания и требования по работе не соответствуют действительности.
Ищите всё через интернет, есть огромное количество открытых групп и страниц в фейсбуке, где можно абсолютно бесплатно найти всё о волонтерстве и спланировать путешествие, даже можно заранее договариваться с различными хостелами в разных странах. Ищите в поиске на других языках — на русском, английском, языке страны, в которую вы едете. Так вы сможете найти больше информации.
Что можно посоветовать автостопщикам и туристам
Если вы едете путешествием автостопом, главный совет — не останавливайтесь. Если вы вышли на трассу, продолжайте движение, не сидите на месте. Чем дольше вы сидите, тем меньше вы пройдете. Машины останавливаются не всегда, бывает такое, что вообще не останавливаются, и приходится долго идти по трассе. Идите, идите, идите всегда вперед. Не спешите, не перенапрягайтесь, отдыхайте. Помните, что каждый пройденный километр приближает вашу цель.
Не отказывайтесь от предложения проехать хоть 3 километра, хоть 5. Человек проходит километр за 15 минут. Можно шагать по трассе под солнцем, дождем, ветром или в холодную погоду, в жару. Идти 5 километров пешком больше часа. Но, соответственно, также будьте внимательны, смотрите, куда вас везут. Может, вам нужно зайти в город и в каком-нибудь хостеле заночевать. А если вы едете утром или днем, то вам это может быть невыгодно.
Не сдавайтесь, не унывайте и не впадайте в депрессию. Шагайте, думайте о позитивном, о том, чем вы будете заниматься, когда придете. Никакого негатива, иначе вы просто сломаетесь и вам уже будет не в удовольствие путешествие. Смотрите на природу, на новое и интересное.
Обязательно внимательно рассматривайте карты перед тем, как отправляться в путь. Вы не должны ехать вслепую — это очень опасно и глупо. Картография — важная составляющая путешествия автостопщиков. Записывайте названия поселков или мест, номера и названия трасс.
Расскажу на своем примере. В Таиланде один раз проскочил поворот. По карте сильно не посмотрел — вроде всё равно в ту сторону и еду. Очень долго шел, были редкие машины, но никто не останавливался. Это нормально. Ночью уснул на остановке, утром пошел дальше. До следующего вечера мне не попалось ни одной машины. Вечером меня подобрал человек, поговорили хорошо по-английски. Он говорит, мол, да ты вообще-то по национальному парку идешь, а он среди недели закрыт. В итоге, конечно, смешно. Я с юмором на всё смотрю, но факт в том, что два дня шагать пешком 60 километров — это много, долго и сильно выматывает.
Если планируете куда-то поехать и остаться на определенный срок, не бронируйте заранее надолго. По фотографиям некоторые места выглядят намного лучше, чем в реальности. Бронируйте изначально 3–4 дня в каком-то месте, которое вам приглянулось. А если это место понравилось, то там же можно договориться об оплате на месяц или два вперед.
Если вы путешествуете волонтером и у вас проблемы с финансами, не бойтесь спрашивать о подработке. Знаю, что многие люди слишком эмоционально реагируют на то, как на них посмотрят и что о них скажут: бродяга без денег. К черту всё то, что думают другие о вас. Вы поработаете здесь немного и дальше будете путешествовать по миру, забудете обо всех этих людях, а они останутся тут сидеть на своих старых работах.
Ну и один из самых главных советов: если у вас есть возможность пересекать границы легально, делайте это легально. Где-то вас могут задержать, где-то любой полицейский может вас запугивать или угрожать вам... Если с вами что-то подобное произойдет, дальнейшее ваше путешествие может оказаться очень некомфортным. Всем удачи в путешествиях, и самое главное — не прекращайте мечтать!
В 2019 году мы рассказывали историю сибирячки Кати Николаевой, которая посетила 12 стран за 2,5 года путешествия по Латинской Америке. За это время она и ее спутники попадали в перестрелки, катались на крышах товарных поездов, жили в разных племенах, покоряли горы и выживали с 5 долларами в кармане.
В конце ноября свое большое путешествие завершила семья Клочковых из Новосибирска. За три года Андрей и Марина вместе с дочерями Анастасией и Ладой обогнули земной шар с запада на восток. Кругосветка состояла из пяти этапов: последний длился 85 дней и закончился там же, где и начался в ноябре 2018 года, — во Французской Полинезии.
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