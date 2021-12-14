От попадания в тюрьму до волонтерства — невероятная история сибиряка-автостопщика из Южной Америки

Сибиряки часто отправляются в путешествия — мы нашли много интересных рассказов от бывалых туристов и тех, кто в итоге решил переехать в другой город. Автостопщик Руслан Вольнов в один момент всё бросил и отправился на поиски приключений. Что с ним происходило в Азии и Латинской Америке, как выжить без денег и что делать, если попал в тюрьму другой страны, — читайте в его авторской колонке от первого лица.



Идея посмотреть на мир сидела в голове давно, но всё упиралось в финансовое положение и в семейные дела. В 2014 году мы расстались с девушкой, затем навалились и другие проблемы. В определенный момент всё надоело, и я осознал, что не хочу здесь оставаться и дальше так жить. Понял, что хочу посмотреть мир до того, как состарюсь, хочу увидеть, как живут другие, хочу побывать в красивых местах. Я решил всё продать, закрыть кредиты и просто поехать в Китай, а потом уже как получится — до этого я много лет путешествовал автостопом по России. В результате я взял билет до Урумчи меньше чем за 100 долларов и уже через два дня был в аэропорту.

