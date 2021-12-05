Не только музеи: как провести отпуск в Санкт-Петербурге зимой — маршруты и фото

Пандемия бушует второй год, и конца ей не видно: недавно в мире начал распространяться новый штамм, из-за этого некоторые страны ужесточили правила въезда. В целом путешествия за границу всё больше становятся воспоминаниями и мечтами, а вот внутренний туризм набирает популярность. И если южное направление после открытия Турции постепенно теряет популярность, то Санкт-Петербург сохраняет позиции. Мы решили съездить в город на Неве и посмотреть, как можно провести небольшой отпуск, когда погода не радует.
В сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Новосибирском вырос почти на 100 тысяч. По данным аэропорта Пулково, за 2019 год обслужено 382 тысячи пассажиров из Новосибирска, а за 10 месяцев 2021 года — 460.
— Этот год из-за ковидных ограничений дал авиакомпаниям возможность развиваться именно внутри страны. Если раньше большая часть пассажиров летала по зарубежным странам, то сейчас пассажиропоток полностью переориентировался. По сути, мы открыли для себя Россию, — объясняет представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
Кроме закрытия границ из-за коронавируса это связано со снижением цен на авиабилеты, считает генеральный директор управляющей компании Пулково Леонид Сергеев:
— Цены на авиабилеты стали конкурентными. Весь авиапарк, который летит за рубеж, был поставлен на Россию. Кроме того, появились конкурентные цены на отели. Отели, которые были ориентированы на китайский пассажиропоток, переориентировались на россиян. Кстати, на югах обратная история — когда туда приехало очень много людей, то российские цены превратились даже не в анталийские, а в римские каникулы, — объясняет Леонид Сергеев.
При этом, по словам Сергеева, люди поняли, что «в Питер можно прилетать в любое время года»:
— Питер является очень многоликим. Здесь есть музеи, парки. Но есть и Питер спортивный, есть молодежно-тусовочная история с едой. Это такой же город, как Москва, только более компактный, здесь всё есть в пешей доступности, — рассказывает Сергеев.
Что посмотреть?
О традиционных местах для посещения в Питере может рассказать любой туристический сайт, поэтому останавливаться на них мы не будем. Осенью погода не всегда радует, поэтому приходится искать варианты в помещениях. Например, можно сходить в планетарий.
Санкт-Петербургский планетарий — самый большой в мире. Он находится прямо в здании бывшего газгольдера — загадочной кирпичной башни на берегу Обводного канала. До 2017 года здание стояло заброшенным, а после превратилось в планетарий. Внутри туристов встретит большой купол (его диаметр — 37 метров). На полу — мягкие пуфики, над головой — звездное небо, в программах — образовательные фильмы и детские программы. Вполне ничего, если устали гулять по Питеру и ищете место, где можно пару часов полежать с пользой.
Впрочем, немного отъехав от Санкт-Петербурга, можно посмотреть и на настоящие звезды. В 19 километрах к югу от Санкт-Петербурга располагается Пулковская обсерватория — основная астрономическая обсерватория Российской академии наук. Там проходят ночные экскурсии, где можно увидеть звезды. Днем же можно посмотреть главные телескопы обсерватории. Интересно, что штат обсерватории и музея живет тут же, в домиках на территории комплекса.
Одно из самых «инстаграмных» мест Санкт-Петербурга, Новая Голландия, не отстает и зимой. Деревья и здания острова украшают светящимися гирляндами, а на территории весь сезон работает каток. Когда замерзнете кататься, можно согреться в одном из кафе прямо на острове.
Раз уж мы в Петербурге, без музеев не обойтись. Интересным открытием может стать музей связи Попова. Во-первых, он находится во дворце с панорамными окнами и лепниной — одном из российских памятников архитектуры. Музей расположен на трех этажах, и на его посещение понадобится время, ведь даже для беглой экскурсии нужно хотя бы 1,5 часа. Экспонаты дают представление об истории связи, и есть, например, забавная коллекция мобильных телефонов. Ещё здесь кроме обычных экспонатов есть интерактивный отдел, посвященный электросвязи и разным физическим явлениям.
Вариант, если у вас останутся силы, время и деньги — Мариинский театр. Во-первых, это легендарно. Во-вторых, красиво. Однако удовольствие не из дешевых: цена на билет стартует от 1050 рублей. Еще один минус, заметный новосибирцам: в зале очень душно. Здание театра построили в XIX веке, поэтому с вентиляцией есть проблемы, но всё это сглаживается тем, что также душно было российским императорам, которые сидели в этом же зале.
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