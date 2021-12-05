Не только музеи: как провести отпуск в Санкт-Петербурге зимой — маршруты и фото

В сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Новосибирском вырос почти на 100 тысяч. По данным аэропорта Пулково, за 2019 год обслужено 382 тысячи пассажиров из Новосибирска, а за 10 месяцев 2021 года — 460.

— Этот год из-за ковидных ограничений дал авиакомпаниям возможность развиваться именно внутри страны. Если раньше большая часть пассажиров летала по зарубежным странам, то сейчас пассажиропоток полностью переориентировался. По сути, мы открыли для себя Россию, — объясняет представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.