«Не могу найти хот-дог»: сибиряк рассказал о плюсах и минусах переезда в Ярославль (до Москвы всего три часа)

Новосибирец сравнил Ярославль с Новосибирском по уровню жизни
Каждую неделю в рубрике «Вы отсюда и сюда» мы публикуем истории людей, которые уехали из Новосибирска или, наоборот, приехали в наш город из другого региона или страны. В прошлом выпуске Дарья Бабенко рассказала о роскошной и комфортной жизни в городе Айя-Напа на Кипре. А сегодня — история Ивана Танакова, который полгода назад уехал в Ярославль — город с тысячелетней историей всего в трех-четырех часах езды от Москвы. Какие там зарплаты? Легко ли найти работу? Сколько стоит жилье? А дороги такие же дырявые и неровные, как в Новосибирске? И что с экологией? Сейчас всё расскажем.
Почему решил переехать
— Я переехал в Ярославль примерно полгода назад. В графе «причина переезда» можно написать — семейные обстоятельства. В Новосибирске меня ничего не держало, руки были развязаны. О переезде я задумывался давно, последние лет шесть, наверное. Москву не рассматривал, это крутой, классный город, но не для меня. Смотрел что-то рядом, чтобы плюшки и бонусы столицы иметь, но в дикой суматохе не жить. С Ярославлем получилось случайно: я познакомился с девушкой, влюбился и переехал к ней.
Чем Ярославль лучше Новосибирска
— Самый большой плюс — это возможность путешествовать. Путешествия — мое всё, одна из главных жизненных мотиваций. Ярославль — столица «Золотого кольца», за два месяца после переезда я посетил столько городов, сколько за всю жизнь не видел. Из Новосибирска катался только в Томск, Красноярск, по работе ездил в Братск и Иркутск. А тут сел на машину — через четыре часа уже в Москве или доехал до моря, при желании и до Питера добраться можно — всё в доступности одного дня.
Важную роль играет экология. В Ярославле нет крупных производств, самая активная и прибыльная промышленная часть — ЯМЗ (Ярославский моторный завод). Это обычные цеха, без выхлопа и дыма. Город очень зеленый. Возможно, у меня предвзятое мнение, но в Ярославле небо голубее, чище, а в Новосибирске стоит постоянный смог. Ни для кого не секрет, что Новосибирск — грязный город, и меня жутко это раздражает.
Я не люблю многоэтажное строительство, которого хватает в Новосибирске, а в Ярославле такого нет. Город старый, основан в 1010 году, застройка малоэтажная, есть исторический центр, очень красивый. Все дома в хорошем состоянии, некоторым не хватает реставрации, но это их не портит.
Жилье
— Это минус Ярославля, здесь старый жилой фонд, новое почти не строят, жилых комплексов по типу нашего «Европейского берега», например, нет. Недвижимость дешевле, хотя сейчас она везде подросла. Супруга три года назад покупала квартиру — можно сравнить с нашими «Стрижами» на Кубовой, «двушка», 65 квадратов, стоила 1 миллион 800 тысяч рублей, сейчас в связи с ростом, думаю, будет стоить около
Дороги и транспорт
— Лучше, хотя местные жалуются, таксисты матерятся, а я думаю — вы за Уралом не были. Конечно, ямы есть — как без них, но в Ярославле надо знать, где их нет, а в Новосибирске, наоборот, надо знать хорошие дороги.
Бывают пробки, но я бы сказал, что это просто уплотненное движение. Так, как по утрам на Станционной, тут я не стоял ни разу.
Аварий почти нет, может, культура вождения выше. Я — автомобилист, на общественном транспорте почти не езжу, но визуально показалось, будто он развит хуже. Автобусы маленькие, но, возможно, это из-за того, что численность населения здесь меньше, около 500 тысяч, в три раза меньше, чем в Новосибирске. По ощущениям, город кажется крошечным. Проблем с парковками не замечал, всегда можно найти место.
Работа
— В сравнении с Новосибирском, уровень зарплат ниже, но тот, кто хочет заработать, всегда найдет, как это сделать. Я работаю удаленно, занимаюсь продажей автозапчастей, в моей сфере зарплата такая же, от 60 до 100 тысяч рублей. Если бы мониторил рынок вакансий, сказал бы больше, но у меня нет надобности это делать.
Сферы жизни
— Тут много чего нет. Например, я не могу найти, где съесть нормальный хот-дог, только на заправке «Газпрома» или где-нибудь в центре. Можно открыть хот-дожную рядом с университетом и озолотиться. Крупные сети, такие как KFC или McDonald's, есть, места, чтобы потусоваться — только в центре, есть классная барная улочка по типу как в Новосибирске на Красном проспекте, 22. Продукты, одежда, медицина — всё стоит так же, коммуналка такая же, только здесь чаще используют газ, оттого кажется, что чуть дешевле выходит.
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