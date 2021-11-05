«Не могу найти хот-дог»: сибиряк рассказал о плюсах и минусах переезда в Ярославль (до Москвы всего три часа)

Почему решил переехать

— Я переехал в Ярославль примерно полгода назад. В графе «причина переезда» можно написать — семейные обстоятельства. В Новосибирске меня ничего не держало, руки были развязаны. О переезде я задумывался давно, последние лет шесть, наверное. Москву не рассматривал, это крутой, классный город, но не для меня. Смотрел что-то рядом, чтобы плюшки и бонусы столицы иметь, но в дикой суматохе не жить. С Ярославлем получилось случайно: я познакомился с девушкой, влюбился и переехал к ней.

Чем Ярославль лучше Новосибирска

— Самый большой плюс — это возможность путешествовать. Путешествия — мое всё, одна из главных жизненных мотиваций. Ярославль — столица «Золотого кольца», за два месяца после переезда я посетил столько городов, сколько за всю жизнь не видел. Из Новосибирска катался только в Томск, Красноярск, по работе ездил в Братск и Иркутск. А тут сел на машину — через четыре часа уже в Москве или доехал до моря, при желании и до Питера добраться можно — всё в доступности одного дня.