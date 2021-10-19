В некоторых регионах России заканчиваются места для пациентов с ковидом. Сколько коек осталось в НСО?

Полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в регионах его округа занято 93% коек (из 27 тысяч) — журналист НГС узнал, сколько мест осталось в Новосибирской области.

Владимир Якушев отметил, что заболеваемость растет быстрыми темпами, чаще встречаются пациенты в среднетяжелом, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В Новосибирской области, судя по статистике оперштаба, ситуация тоже ухудшается: сегодня был зафиксирован новый антирекорд по заболевшим — 257 за сутки, а вчера — по умершим — 16 человек.