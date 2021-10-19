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В некоторых регионах России заканчиваются места для пациентов с ковидом. Сколько коек осталось в НСО?

Заболеваемость и смертность от ковида, по данным оперштаба, растет с середины октября

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Сейчас в регионе занято 72,1% коечного фонда в 46 больницах, которые работают с ковидом

Сейчас в регионе занято 72,1% коечного фонда в 46 больницах, которые работают с ковидом

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В больницах НСО осталось 27,9% свободных мест для ковидных пациентов

Полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в регионах его округа занято 93% коек (из 27 тысяч) — журналист НГС узнал, сколько мест осталось в Новосибирской области.

Владимир Якушев отметил, что заболеваемость растет быстрыми темпами, чаще встречаются пациенты в среднетяжелом, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В Новосибирской области, судя по статистике оперштаба, ситуация тоже ухудшается: сегодня был зафиксирован новый антирекорд по заболевшим — 257 за сутки, а вчера — по умершим — 16 человек.

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что сейчас пациентам с коронавирусом и подозрением на него помощь оказывают 46 медорганизаций — с учетом инфекционных отделений центральных районных больниц.

Сейчас, уточнили в Минздраве НСО, в регионе свободно 1115 мест в больницах для ковидных пациентов — это 27,9% коечного фонда. Всего в НСО развернуто 3996 коек в ковидариях.

Наши коллеги их Екатеринбурга узнали, что в Свердловской области занято 90% коронавирусных коек.

СЮЖЕТ

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Ранее мы рассказывали, что Минздрав региона заказал многофункциональный мобильный комплекс за 12 миллионов рублей, который можно развернуть за 6 часов в случае ЧС. В том числе его можно использовать и как инфекционный госпиталь для ковидных больных на 60 мест.

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