Легендарная шведская группа ABBA выпустит альбом впервые за 40 лет. В нем будет 10 композиций. Об этом музыканты объявили во время стрима на своем YouTube-канале. Альбом, получивший название Voyage, выйдет 5 ноября.

Уже сейчас можно послушать первые два сингла альбома — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.