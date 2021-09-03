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Легендарная группа ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет

Первые два сингла уже можно послушать

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Альбом выйдет 5 ноября

Альбом выйдет 5 ноября

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Легендарная шведская группа ABBA выпустит альбом впервые за 40 лет. В нем будет 10 композиций. Об этом музыканты объявили во время стрима на своем YouTube-канале. Альбом, получивший название Voyage, выйдет 5 ноября.

Уже сейчас можно послушать первые два сингла альбома — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Ранее группа ABBA запустила веб-сайт в поддержку альбома. На сайте говорится, что с 27 мая 2022 года в Лондоне состоится серия концертов. Они пройдут на специально построенной концертной площадке, где с голограммами членов квартета выступят десять живых музыкантов. Билеты начнут продаваться с 7 сентября.

ABBA — легендарная шведская поп-группа, которая существовала в 1972–1982 годах, распалась и воссоединилась в 2018 году. Это одна из самых успешных групп за всю историю поп-музыки, ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Группа названа по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

С песней Waterloo группа победила в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1974 году.

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ABBAмузыкановый альбом
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