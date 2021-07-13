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Путин наградил замминистра и тракториста из Новосибирской области

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Они получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» <nobr class="_">II степени</nobr>

Они получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Замминистра и тракторист из Новосибирска получили госнаграды от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список вошли два жителя Новосибирской области.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоена еще одному представителю региона — трактористу закрытого акционерного общества «Сибирь» Геннадию Куськову.

— За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу, — говорится в тексте указа.

В начале июля Владимир Путин наградил орденом профессора НГАУ, который является одним из создателей нового направления в науке.

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указ президентагосударственные награды
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