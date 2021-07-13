Путин наградил замминистра и тракториста из Новосибирской области

Замминистра и тракторист из Новосибирска получили госнаграды от Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список вошли два жителя Новосибирской области.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
— За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу, — говорится в тексте указа.
В начале июля Владимир Путин наградил орденом профессора НГАУ, который является одним из создателей нового направления в науке.