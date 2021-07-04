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Путин присвоил орден профессору из НГАУ — объясняем, чем он известен

Указ опубликован на портале правовой информации

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Валерий Петухов является одним из создателей нового направления в науке

Валерий Петухов является одним из создателей нового направления в науке

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Владимир Путин присвоил орден профессору из Новосибирска

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список попал доктор биологических наук, профессор НГАУ Валерий Петухов.

— За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством III степени», — говорится в тексте указа.

Валерий Петухов защитил кандидатскую диссертацию в Витебском ветеринарном институте. В НГАУ работает с 1970 года. Является одним из создателей нового направления в науке — «ветеринарная генетика». Создал первый в СНГ Научно-исследовательский институт ветеринарной генетики и селекции при Новосибирском государственном аграрном университете. Опубликовал более 600 научных работ, в том числе и за рубежом. Имеет 30 изобретений и патентов.

В конце июня Владимир Путин наградил двух медиков из Новосибирска.

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НГАУорденгосударственные награды
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