Путин наградил медиков НСО — изучаем, кого и за что

Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких медицинских работников Новосибирской области за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом почета наградили онколога-маммолога, пластического хирурга, завотделением Городской клинической
Тем же указом звание «Заслуженный врач РФ» присвоено Галине
Врачи Новосибирской области регулярно получают признание от руководства страны. Так, в мае Владимир Путин наградил орденами и медалями