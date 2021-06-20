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Путин наградил медиков НСО — изучаем, кого и за что

Медики получили награды за заслуги и многолетнюю добросовестную работу

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Онколог Сергей Сидоров награжден Орденом почета

Онколог Сергей Сидоров награжден Орденом почета

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Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких медицинских работников Новосибирской области за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом почета наградили онколога-маммолога, пластического хирурга, завотделением Городской клинической больницы № 1 Сергея Сидорова (на фото). Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» отметили врача УЗИ, завотделением Городской клинической больницы № 1 Елену Лукшу.

Тем же указом звание «Заслуженный врач РФ» присвоено Галине Кузнецовой — профпатологу, терапевту, завотделением Городской клинической больницы № 2, Александру Мананникову — онкологу, заведующему отделением Городской клинической больницы № 1, и Михаилу Михайловскому — главному научному сотруднику НИИТО.

Врачи Новосибирской области регулярно получают признание от руководства страны. Так, в мае Владимир Путин наградил орденами и медалями 14 жителей Новосибирской области. Тогда сибиряки получили награды за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Владимир Путиннаграда
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