Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц

Глава Роскомнадзора
— Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, — цитирует Субботина ТАСС. — Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.
Ранее Роскомнадзор заявил, что замедлил Twitter — ограничение распространяется на аудио, видео и изображения. Санкции к социальной сети начали применять