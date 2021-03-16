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Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц

Ведомство требует удалить запрещенный контент

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На прошлой неделе Роскомнадзор отчитался о «штатном замедлении» Twitter

На прошлой неделе Роскомнадзор отчитался о «штатном замедлении» Twitter

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Глава Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что если Twitter не удалит запрещенную информацию, то будет решаться вопрос о его полной блокировке в России. Ранее сообщалось, что ведомство добивается удаления более трех тысяч твитов с призывами несовершеннолетних к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотических средств.

— Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, — цитирует Субботина ТАСС. — Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.

Ранее Роскомнадзор заявил, что замедлил Twitter — ограничение распространяется на аудио, видео и изображения. Санкции к социальной сети начали применять 10 марта. В тот же день произошли сбои в работе ряда государственных сайтов, в том числе — сайта Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что эти события не связаны.

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TwitterРоскомнадзор
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