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Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России

Если твиты с запрещенной информацией не удалят, то соцсеть будут блокировать

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Роскомнадзор требует удалить более трех тысяч твитов

Роскомнадзор требует удалить более трех тысяч твитов

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Роскомнадзор заявил о первичном замедлении скорости работы Twitter на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств с 10 марта. Как сообщается на сайте ведомства, решение было принято из-за того, что соцсеть не удаляет запрещенный контент — призывы несовершеннолетних к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств. Допускается и дальнейшее применение мер вплоть до блокировки.

— Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, — сообщили в ведомстве. — По состоянию на 10 марта 2021 года неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией.

Уточняется, что последним ярким примером стало «демонстративное игнорирование требований» об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года. Ранее в Роскомнадзоре предупреждали, что неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юрлиц от 800 тысяч до 8 миллионов рублей.

Также в феврале в силу вступил закон, который дает администрации соцсетей право вето на публикацию сомнительного контента. О том, что им считается, кого и как будут наказывать по новым правилам, читайте в этом материале.

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TwitterРоскомнадзор
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