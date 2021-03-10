Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России

Роскомнадзор заявил о первичном замедлении скорости работы Twitter на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств с 10 марта. Как сообщается на сайте ведомства, решение было принято из-за того, что соцсеть не удаляет запрещенный контент — призывы несовершеннолетних к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств. Допускается и дальнейшее применение мер вплоть до блокировки.
— Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, — сообщили в ведомстве. — По состоянию на
Уточняется, что последним ярким примером стало «демонстративное игнорирование требований» об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида
Также в феврале в силу вступил закон, который дает администрации соцсетей право вето на публикацию сомнительного контента. О том, что им считается, кого и как будут наказывать по новым правилам, читайте в этом материале.