После замедления работы Twitter перестали открываться сайты Госдумы и Кремля

Сегодня произошли сбои в работе официальных сайтов правительства, Совфеда, Кремля, Госдумы, Роскомнадзора и некоторых других официальных ведомств. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал так: «У нас всё открывается».
— У меня открывается, я сейчас проверил. Но я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС. — Но, возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока просто не имеем информации на этот счет.
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе оборудования «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter (о котором сегодня утром сообщил Роскомнадзор). Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что сбой в работе сайта не связан с начатым в среду замедлением скорости работы Twitter — причина в сбое оператора сети «Ростелеком».
Президент компании Михаил Осеевский также заявил, что сбой «Ростелекома» будет устранен в ближайшее время.
— [Сбой] никак не связан с действиями Роскомнадзора, это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает, — объяснил он.
Субботин тоже подчеркнул, что сбой в работе сайта не связан с начатым в среду замедлением скорости работы Twitter.