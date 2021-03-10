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После замедления работы Twitter перестали открываться сайты Госдумы и Кремля

В Минцифры сослались на сбой в работе оборудования «Ростелекома»

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Часть сайтов уже восстановила работу, но сайт самого Роскомнадзора до сих пор не открывается

Часть сайтов уже восстановила работу, но сайт самого Роскомнадзора до сих пор не открывается

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Сегодня произошли сбои в работе официальных сайтов правительства, Совфеда, Кремля, Госдумы, Роскомнадзора и некоторых других официальных ведомств. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал так: «У нас всё открывается».

— У меня открывается, я сейчас проверил. Но я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС. — Но, возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока просто не имеем информации на этот счет.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе оборудования «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter (о котором сегодня утром сообщил Роскомнадзор). Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что сбой в работе сайта не связан с начатым в среду замедлением скорости работы Twitter — причина в сбое оператора сети «Ростелеком».

Президент компании Михаил Осеевский также заявил, что сбой «Ростелекома» будет устранен в ближайшее время.

— [Сбой] никак не связан с действиями Роскомнадзора, это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает, — объяснил он.

Субботин тоже подчеркнул, что сбой в работе сайта не связан с начатым в среду замедлением скорости работы Twitter.

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Дмитрий ПесковРоскомнадзорРостелеком
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