После замедления работы Twitter перестали открываться сайты Госдумы и Кремля

Сегодня произошли сбои в работе официальных сайтов правительства, Совфеда, Кремля, Госдумы, Роскомнадзора и некоторых других официальных ведомств. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал так: «У нас всё открывается».



— У меня открывается, я сейчас проверил. Но я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС. — Но, возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока просто не имеем информации на этот счет.