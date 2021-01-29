Ждем новый ледниковый период? Что происходит с погодой в России

— Ну увеличится продолжительность навигации по Северному морскому пути. И какой экологический эффект от этого? От этого будет очень резко отрицательный экологический эффект, — говорит Сергей Костарев. — Таяние ледников приведет к повышению уровня океана и дальнейшему падению цен. На самом деле, просто некому будет нефть покупать у нас. Куда ее возить, если все порты будут залиты? К тому же всё время ведь идет борьба за снижение объемов добычи нефти, потому что увеличение объема добычи приведет к снижению цены. А зачем? В ближайшее время, возможно, вообще невыгодно станет топить нефтью, газом, углем. Это очень ценный продукт, его можно использовать значительно рациональнее и выгоднее, чем просто сжигать. Можно и деньгами печь топить, но зачем? Что касается земледелия, тоже очень спорное утверждение. Для России якобы будет лучше, мы сможем больше выращивать зерна. А оно нужно? Оно и так нормально выращивается. Чтобы цену снизить, что ли? Причем в зоне рискованного земледелия?



— Если очень постараться и найти в потеплении какие-то плюсы, то, по оценкам ученых, отдельные точечные «позитивные» воздействия климатического кризиса являются кратковременными и в долгосрочной перспективе будут абсолютно нивелированы масштабными негативными последствиями, — говорит Полина Каркина. — Иначе бы сегодняшняя ситуация не называлась кризисом (а климатический кризис уже объявили не только активисты, но и ученые).



И что делать?



Ученые говорят, что объем выбрасываемых парниковых газов для такой большой территории, которой обладает Россия, значительно меньше по соотношению с развитыми странами. Но у нас есть другие проблемы, которые также влияют на климат. Это состояние лесов и так называемых сибирских болот.



— Сибирские болота — это 10–15 тысяч лет накопления торфа, — говорит Сергей Костарев. — А торф — это хранилище углерода. Осушение болот, с которым мы сталкивались в советское, постсоветское время и в начале российского времени, приводит к тому, что торф становится легковоспламеняющимся сухим материалом. Когда лет десять назад возле Москвы были пожары торфяных болот, это как раз вклад человека. Мы выбрасываем не так много парниковых газов, и наша природа могла бы с ними справиться, переработать и «сложить» в землю. Но параллельно мы ведем работу по уничтожению лесов. На Дальнем Востоке много лесов вырубают, в Карелии и в Сибири. Так получилось, что именно в этих местах находятся залежи углеводородов. Что мы можем сделать? В первую очередь менять технологии в пользу альтернативной энергетики. Взять, к примеру, Омск. Это один из самых солнечных городов России. Фактически здесь 280 дней в году светит солнце. Этого солнца будет достаточно для обогрева всех помещений, если правильно организовать технологии. К сожалению, видимо, из-за того что в России нет такого острого ограничения на выбросы парниковых газов, мы пока эти технологии не особенно внедряем.

