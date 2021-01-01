С новым НДФЛ! 11 законов, по которым страна начинает жить с 2021 года

Еще один вопрос, который касается коммунальных услуг, — поверка счетчиков. Из-за пандемии ее тоже отложили до 2021 года , так что с сегодняшнего дня неповеренные счетчики перестанут учитывать — вернутся правила, которые действовали до коронавируса. А вот будут начислять первые месяцы по среднему или с повышающим коэффициентом, пока непонятно.

Удаленку легализовали

Удаленка стала главным словом 2020 года, но только в 2021-м обрела легальное законное значение. С 1 января закон о дистанционной работе наконец-то вступает в силу, с этого момента вводятся три формы работы не в офисе: дистанционная, временная дистанционная (до шести месяцев) и комбинированная, когда часть времени можно проводить на рабочем месте, часть — дома. Чтобы перейти на удаленку официально, необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если вы переходите на хоум-офис, помните, что для начальника это не повод снижать вам зарплату. По крайней мере, если сохраняются всё те же требования и обязанности. Босс вправе отслеживать ваше рабочее время, установив на компьютер программное обеспечение. Если вы в течение двух дней не выходите на связь — это основание для увольнения. Также лишиться рабочего места вы рискуете, если поменяете место дислокации (допустим, решили устроить себе удаленку в условной Турции), не предупредив об этом начальство, и это скажется на качестве работы.

