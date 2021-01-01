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С новым НДФЛ! 11 законов, по которым страна начинает жить с 2021 года

Маткапитал поднимается, богатые тоже платят налоги, удаленка официально признана рабочим режимом

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С Нового года меняется жизнь богачей, матерей, алкоголиков и любителей поработать из дома

С Нового года меняется жизнь богачей, матерей, алкоголиков и любителей поработать из дома

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Если вы читаете этот текст, это значит, что мы с вами уже в новом году. Надеемся, он будет легким и интересным. Законодатели тоже надеются, что жизнь наша станет интересней, поэтому еще в 2020-м они приняли, а президент подписал пачку новых законов. Накладывайте в тарелки оливье или селедку, садитесь поудобнее и читайте, по каким правилам заживем с сегодняшнего дня.

За долги ЖКХ снова начисляют пени

С 1 января заканчивается мораторий на взыскание пеней за коммунальные долги, который российские власти ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Всё это время пени не начислялись, взыскать их было нельзя. Теперь же коммунальщики могут вернуть всё в полном объеме. Если в старом году вы не успели распрощаться с долгами за ЖКУ, не удивляйтесь квитанции.

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Еще один вопрос, который касается коммунальных услуг, — поверка счетчиков. Из-за пандемии ее тоже отложили до 2021 года, так что с сегодняшнего дня неповеренные счетчики перестанут учитывать — вернутся правила, которые действовали до коронавируса. А вот будут начислять первые месяцы по среднему или с повышающим коэффициентом, пока непонятно.

Удаленку легализовали

Удаленка стала главным словом 2020 года, но только в 2021-м обрела легальное законное значение. С 1 января закон о дистанционной работе наконец-то вступает в силу, с этого момента вводятся три формы работы не в офисе: дистанционная, временная дистанционная (до шести месяцев) и комбинированная, когда часть времени можно проводить на рабочем месте, часть — дома. Чтобы перейти на удаленку официально, необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если вы переходите на хоум-офис, помните, что для начальника это не повод снижать вам зарплату. По крайней мере, если сохраняются всё те же требования и обязанности. Босс вправе отслеживать ваше рабочее время, установив на компьютер программное обеспечение. Если вы в течение двух дней не выходите на связь — это основание для увольнения. Также лишиться рабочего места вы рискуете, если поменяете место дислокации (допустим, решили устроить себе удаленку в условной Турции), не предупредив об этом начальство, и это скажется на качестве работы.

С Нового года можно договориться с начальником на комбинированный или полностью удаленный график. Если это, конечно, не повредит вашей трудоспособности

С Нового года можно договориться с начальником на комбинированный или полностью удаленный график. Если это, конечно, не повредит вашей трудоспособности

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Какие еще права и обязанности возникают у тех, кто связался с хоум-офисом, читайте в нашем подробном разборе.

Пьяниц отправят в платные вытрезвители

В Россию возвращаются старые добрые вытрезвители — указ об этом Владимир Путин подписал за пару дней до Нового года. Вытрезвители будут платными, регионам велено организовывать их на базе государственно-частного партнерства. В среднем, как подсчитали ранее в Госдуме, ночь в таком учреждении обойдется человеку в 1,5 тысячи рублей.

Документ также вносит правки в закон «О полиции» — стражам порядка разрешено доставлять нетрезвых не только в больницы (как это было раньше), но и в вытрезвители. Поводом для такого путешествия могут стать следующие признаки опьянения: невозможность передвигаться самостоятельно и дезориентация.

Ежегодно больше 50 тысяч россиян погибают по причине алкогольного опьянения, в том числе от переохлаждения на улицах умирает до 10 тысяч человек, отмечается в пояснительной записке к закону. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году352 062, в 2018 году326 269).

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НДФЛ повысили (но не всем)

Для граждан с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей с этого года вводится повышенная ставка НДФЛ — 15% вместо 13%. Прикинуть, будете ли вы платить налог, очень легко: если заработок до вычета налогов равен или больше 416 тысяч рублей в месяц, закон распространяется и на вас.

Эти деньги правительство направит на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Повышенная ставка пойдет только на излишки дохода, но если вы вдруг продадите квартиру или другое имущество и в итоговой декларации увидите излишки — не пугайтесь, на разовые сделки повышенная ставка не распространяется.

— Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно, — объясняет один из авторов законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%.

У России — новый бюджет (денег мало)

С января вступает в силу бюджет страны, основные характеристики которого определяли при условии, что ВВП составит 115,5 миллиарда рублей, а инфляция не превысит 3,7%. По всем этим раскладам бюджет страны дефицитный — расходы превысят доходы почти на 3 триллиона рублей.

Деньги страны в одной картинке

Деньги страны в одной картинке

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Один бюджет России — это почти семь бюджетов Москвы (без учета Подмосковья). Или 87 бюджетов Чукотского автономного округа — одного из самых маленьких регионов по численности населения в стране, там живут чуть больше 50 тысяч человек. Часть федерального бюджета засекречена, остальные деньги распределены между министерствами и ведомствами. Больше всего достанется Министерству финансов — почти 7 триллионов рублей. В его компетенции — самые разные расходы, от регулирования финансовых рынков до развития пенсионной системы. На последнее заложено 2,24 триллиона рублей. Минобороны получит 1,87 триллиона, МВД — 1,04 триллиона, Минздрав — и того меньше, 500,28 миллиарда рублей (но не стоит забывать, что дополнительно к этой сумме в здравоохранение будут вкладываться регионы). На управление делами президента потратят 166,63 миллиарда рублей, еще 13 миллиардов заберет себе Госдума.

Сколько будут получать депутаты, какую сумму заложили на поездки президента за границу, зарплаты сенаторов и судей, ищите в нашем подробном разборе. А почитать бюджет целиком можно здесь (в документе больше пяти тысяч страниц — до конца праздников управитесь).

Новостройкам — умные счетчики

С 1 января вступает в силу закон об умных счетчиках. От обычного они отличаются наличием доступа к интернету — проводному или мобильному — с помощью сим-карты. Технология позволяет передавать данные со счетчика энергокомпании автоматически. Причем речь не только о показаниях — счетчик будет фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества.

Пока что умными счетчиками должны быть оборудованы многоквартирные дома, которые вводят в эксплуатацию. До уже построенных домов счетчики доберутся в течение 15 лет, пока что можно использовать и обычные. Но, как объяснили в Минэнерго, потребитель не может самостоятельно выбирать прибор учета. Если вы захотите установить интеллектуальный счетчик уже сейчас, поставщик вправе вам отказать.

Матерям — увеличенный маткапитал

В 2021 году подрастает маткапитал, а вместе с этим сокращаются сроки, в которые ПФР должен рассматривать заявления на сертификаты. Выплата на первого ребенка повышается до 483 881 рубля 83 копеек, на второго — до 155 550 рублей. Если за первого ребенка семья не получала, на второго ей дадут 639 431 рубль 83 копейки.

На выдачу или отказ в сертификате у Пенсионного фонда есть пять дней с момента получения сведений из ЗАГСа. До десяти рабочих дней сокращает срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом. Если вы подзабыли, как правильно тратить «материнские» деньги, почитайте нашу шпаргалку.

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Появилась новая госпошлина

За внесение сведений о юридическом лице в реестр операторов финансовых платформ придется заплатить 35 тысяч рублей. А за регистрацию перехода права собственности за объект недвижимости в связи с реорганизацией юрлица придется заплатить 1 тысячу рублей.

Есть и хорошие новости: пострадавших в чрезвычайной ситуации освободили от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности при приобретении нового жилья — взамен утраченного. Закон распространяется и на тех, кто единичный собственник, и на тех, кто покупает долю.

Курильщиков выгоняют из вузов и больниц

С этого года вступают в силу новые противопожарные правила — документ на 133 страницы утвердило правительство. Теперь нарушением считаются оставленные без присмотра дома свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы и прочие источники открытого огня. Из подвалов и чердаков домов нужно убрать весь хлам, в том числе личные вещи. В подвалах и цокольных этажах нельзя обустраивать производственные участки и мастерские, открывать детские развивающие и развлекательные центры, площадки для торжественных мероприятий и праздников и спортзалы. Исключением могут быть только те случаи, когда проектная документация предусматривает такое размещение.

Запрещается курить в больницах, вузах, колледжах, школах, поликлиниках и транспорте (кроме мест, которые специально для этого обустроили). Больницы и торговые центры должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от дыма и огня.

Начальники больше не платят за больничный

С сегодняшнего дня все регионы России выходят на систему прямых выплат по больничным: пособия граждане будут получать не от работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. В 2020 году этот порядок действовал только в 77 регионах, а с 1 января работает повсеместно.

Эксперты Минтруда подчеркивают, что такая система гарантирует работнику выплату больничного, независимо от финансовой ситуации в компании.

Расширяется сельская ипотека

Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.

Напомним, по условиям сельской ипотеки получить деньги можно под 0,1-3% годовых. На эти деньги можно купить участок и строить на нем дом. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

СЮЖЕТ

Новые законы

Это был обзор законов нашей жизни, а уже завтра читайте об изменениях, которые наступили в России для автомобилистов.

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