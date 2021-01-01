С новым НДФЛ! 11 законов, по которым страна начинает жить с 2021 года

Если вы читаете этот текст, это значит, что мы с вами уже в новом году. Надеемся, он будет легким и интересным. Законодатели тоже надеются, что жизнь наша станет интересней, поэтому еще в
За долги ЖКХ снова начисляют пени
С 1 января заканчивается мораторий на взыскание пеней за коммунальные долги, который российские власти ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Всё это время пени не начислялись, взыскать их было нельзя. Теперь же коммунальщики могут вернуть всё в полном объеме. Если в старом году вы не успели распрощаться с долгами за ЖКУ, не удивляйтесь квитанции.
Еще один вопрос, который касается коммунальных услуг, — поверка счетчиков. Из-за пандемии ее тоже отложили до
Удаленку легализовали
Удаленка стала главным словом 2020 года, но только в
Если вы переходите на хоум-офис, помните, что для начальника это не повод снижать вам зарплату. По крайней мере, если сохраняются всё те же требования и обязанности. Босс вправе отслеживать ваше рабочее время, установив на компьютер программное обеспечение. Если вы в течение двух дней не выходите на связь — это основание для увольнения. Также лишиться рабочего места вы рискуете, если поменяете место дислокации (допустим, решили устроить себе удаленку в условной Турции), не предупредив об этом начальство, и это скажется на качестве работы.
Какие еще права и обязанности возникают у тех, кто связался с хоум-офисом, читайте в нашем подробном разборе.
Пьяниц отправят в платные вытрезвители
В Россию возвращаются старые добрые вытрезвители — указ об этом Владимир Путин подписал за пару дней до Нового года. Вытрезвители будут платными, регионам велено организовывать их на базе государственно-частного партнерства. В среднем, как подсчитали ранее в Госдуме, ночь в таком учреждении обойдется человеку в
Документ также вносит правки в закон «О полиции» — стражам порядка разрешено доставлять нетрезвых не только в больницы (как это было раньше), но и в вытрезвители. Поводом для такого путешествия могут стать следующие признаки опьянения: невозможность передвигаться самостоятельно и дезориентация.
Ежегодно больше 50 тысяч россиян погибают по причине алкогольного опьянения, в том числе от переохлаждения на улицах умирает
НДФЛ повысили (но не всем)
Для граждан с годовым доходом свыше
Эти деньги правительство направит на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Повышенная ставка пойдет только на излишки дохода, но если вы вдруг продадите квартиру или другое имущество и в итоговой декларации увидите излишки — не пугайтесь, на разовые сделки повышенная ставка не распространяется.
— Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в
У России — новый бюджет (денег мало)
С января вступает в силу бюджет страны, основные характеристики которого определяли при условии, что ВВП составит
Один бюджет России — это почти семь бюджетов Москвы (без учета Подмосковья). Или
Сколько будут получать депутаты, какую сумму заложили на поездки президента за границу, зарплаты сенаторов и судей, ищите в нашем подробном разборе. А почитать бюджет целиком можно здесь (в документе больше пяти тысяч страниц — до конца праздников управитесь).
Новостройкам — умные счетчики
С 1 января вступает в силу закон об умных счетчиках. От обычного они отличаются наличием доступа к интернету — проводному или мобильному — с помощью сим-карты. Технология позволяет передавать данные со счетчика энергокомпании автоматически. Причем речь не только о показаниях — счетчик будет фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества.
Пока что умными счетчиками должны быть оборудованы многоквартирные дома, которые вводят в эксплуатацию. До уже построенных домов счетчики доберутся в течение
Матерям — увеличенный маткапитал
В 2021 году подрастает маткапитал, а вместе с этим сокращаются сроки, в которые ПФР должен рассматривать заявления на сертификаты. Выплата на первого ребенка повышается до
На выдачу или отказ в сертификате у Пенсионного фонда есть пять дней с момента получения сведений из ЗАГСа. До десяти рабочих дней сокращает срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом. Если вы подзабыли, как правильно тратить «материнские» деньги, почитайте нашу шпаргалку.
Появилась новая госпошлина
За внесение сведений о юридическом лице в реестр операторов финансовых платформ придется заплатить
Есть и хорошие новости: пострадавших в чрезвычайной ситуации освободили от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности при приобретении нового жилья — взамен утраченного. Закон распространяется и на тех, кто единичный собственник, и на тех, кто покупает долю.
Курильщиков выгоняют из вузов и больниц
С этого года вступают в силу новые противопожарные правила — документ на
Запрещается курить в больницах, вузах, колледжах, школах, поликлиниках и транспорте (кроме мест, которые специально для этого обустроили). Больницы и торговые центры должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от дыма и огня.
Начальники больше не платят за больничный
С сегодняшнего дня все регионы России выходят на систему прямых выплат по больничным: пособия граждане будут получать не от работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. В
Эксперты Минтруда подчеркивают, что такая система гарантирует работнику выплату больничного, независимо от финансовой ситуации в компании.
Расширяется сельская ипотека
Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.
Напомним, по условиям сельской ипотеки получить деньги можно под 0,1-3% годовых. На эти деньги можно купить участок и строить на нем дом. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более
СЮЖЕТ
Это был обзор законов нашей жизни, а уже завтра читайте об изменениях, которые наступили в России для автомобилистов.