Противопожарные правила ужесточат. Разбираемся, за что вас теперь смогут оштрафовать

С 1 января 2021 года, чтобы не нарваться на штраф, недостаточно будет убрать из подвалов и с чердаков многоквартирников газовые баллоны. Теперь здесь нельзя будет хранить и личные вещи. Хотя нам сложно представить, что можно отправить на хранение в общий подвал, в правительстве составили примерный опальный список. В нем оказались «продукция, оборудование, мебель и другие предметы», и последний пункт не оставляет шансов на хитрость.

Также в подвалах нельзя будет обустраивать производственные участки и мастерские, открывать детские развивающие и развлекательные центры, площадки для торжественных мероприятий и праздников и спортзалы. Исключением могут быть только те случаи, когда проектная документация предусматривает такое размещение.

Если люди не находятся в подвале постоянно, помещение должно быть закрыто на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же требование введут для чердаков и технических этажей.