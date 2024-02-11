Покупать севок не придется: как вырастить лук из семян и получить богатый урожай

Какие сорта лука выбрать

Агроном предлагает обратить внимание на сорта российской селекции — «Даниловский», «Мячковский», «Ялтинский».

— Не забываем наши родные сорта. «Эксибишен», «Штуттгартер Ризен», конечно, хороши, но не исключено, что западные семена могут стать нам недоступными. Поэтому учимся работать с нашими сортами, — подчеркнула Людмила Шубина.

В первый же год можно рассчитывать на урожай весом каждой луковки в 150–200 грамм. Но если вы хотите, чтобы они были поменьше, то стоит посеять лук-шалот.

— Его выращивали раньше повсеместно, потому что он очень выгодный. Он дает в среднем по 3–4 головки, а некоторые сорта до 8 головок, — подчеркнула агроном.