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Семь кругов садаИнструкция

Покупать севок не придется: как вырастить лук из семян и получить богатый урожай

Если все сделать правильно, то массивные луковицы можно собрать в первый же год

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Лук нужно высадить на даче, когда еще холодно, до середины мая. Так урожай будет здоровым

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Севок с каждым годом становится все дороже, поэтому все больше дачников задумываются о выращивании лука с помощью семян. Сделать это не трудно, нужно учесть лишь несколько нюансов. Разбираемся, какие сорта лучше выбрать и как правильно посеять лук.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Показываем на видео, как делать посев

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Когда сеять лук

Лук, выращенный из семян, называют луком-чернушкой из-за того, что посевной материал черный и мелкий. Севок — это уже годовалый лук, который выкопали и подсушили для продажи. Но урожай можно получить и в первый год — через рассаду.

— Получить полноценный лук из семечка можно. Для этого нужно в феврале посеять его на рассаду, получить сеянцы из горшка, а потом лук распикировать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева лука в феврале — 15, 20, 21, 26, в марте — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19. Отложите семена в сторону 8 и 9 марта — это неблагоприятные дни для посева.

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Сохраните себе картинку, чтобы ничего не забыть

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Какие сорта лука выбрать

Агроном предлагает обратить внимание на сорта российской селекции — «Даниловский», «Мячковский», «Ялтинский».

— Не забываем наши родные сорта. «Эксибишен», «Штуттгартер Ризен», конечно, хороши, но не исключено, что западные семена могут стать нам недоступными. Поэтому учимся работать с нашими сортами, — подчеркнула Людмила Шубина.

В первый же год можно рассчитывать на урожай весом каждой луковки в 150–200 грамм. Но если вы хотите, чтобы они были поменьше, то стоит посеять лук-шалот.

— Его выращивали раньше повсеместно, потому что он очень выгодный. Он дает в среднем по 3–4 головки, а некоторые сорта до 8 головок, — подчеркнула агроном.

Средний вес луковки получается около 50–60 грамм, что очень удобно для хранения и использования в приготовлении еды. Среди самых популярных сортов лука-шалота «Монастырский», «Уральский», «Березовский Аристократ».

Как вырастить лук из семян

Луку не нужны высокие температуры, он прорастет и при +15 градусов

Луку не нужны высокие температуры, он прорастет и при +15 градусов

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Для посева лука потребуется высокий рассадный горшок, 10–15 сантиметров — у растения очень мощная корневая система. На дне должны быть дырки и дренаж. Лук очень требователен к грунту, земля должна быть рыхлой и питательной. Ее нужно пролить слабым раствором марганцовокислого калия.

— В грунте нужно сделать бороздки в 1–1,5 сантиметра и разложить семена с расстоянием в 1 сантиметр. Их закрыть сверху землей, накрыть пленкой и убрать в темное место, — объяснила Людмила Шубина.

Луковые культуры всходят очень быстро — на 5–6 день. Они не требуют высоких температур на всходах, как, например, перцы и баклажаны, для лука достаточно и +15 градусов.

— В отдельные горшки через месяц нужно будет пикировать луковички. Они будут размером с мелкий севок. Стаканчик лучше взять объемом 50–100 миллилитров — для лука большой стакан не требуется, главное, чтобы был высокий, — отметила агроном.

Когда высаживать лук на огород

Как только сошел снег, больше нет морозов, а землю можно копать, пора высаживать лук в открытый грунт. Это примерно конец апреля — начало мая. Лук одним из первых высаживают на даче, так как для полноценного развития луковкам нужен холод.

— Корневой системе растения нужен холод: лук использует время до тепла и жары, чтобы нарастить свою массу и уже потом дать перо, — объяснила специалист. — Если высаживать его ближе к концу мая, то урожай будет меньше и его может повредить луковая муха.

После высадки грядку лучше всего накрыть нетканым укрывным материалом из-за риска ночных морозов.

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