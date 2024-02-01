Печь пироги и наблюдать за котами: изучаем приметы февраля — как привлечь благополучие и достаток

1
1 февраля — Макарьев день
Если началась капель, то весна будет теплой. Мороз в этот день — к сухому лету.
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2
2 февраля — Ефимов день
По поверьям, по погоде на Ефимов день можно понять, какой будет масленичная неделя. Если день выдался морозный — холодной и без оттепелей, а метель предвещает снегопады. Сильный ветер — к дождливому лету.
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3
3 февраля — Максимов день
Ясное небо предупреждает о приближении долгих морозов, но также свидетельствует о ранней весне. Суровые морозы на Максимов день — к жаре и засухе в августе.
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4
4 февраля — день Тимофея-полузимника
Если Тимофеев день выдался солнечным, то можно рассчитывать на раннюю весну. А вот метель, которая началась 4 февраля, может растянуться на неделю.
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5
5 февраля — Агафьев день
Громкий щебет птиц предупреждает о сильных морозах. Если кошка 5 февраля лежит на спине, то скоро начнется потепление.
В этот день, согласно приметам, нужно испечь пирог с курицей по семейному рецепту, чтобы привлечь в жизнь достаток и благополучие. А еще нельзя жадничать и ругаться матом, иначе можно накликать беду.
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6
6 февраля — Аксинья-полухлебница
Теплый день — хорошая примета, потому что тогда и весна наступит рано. А мороз, наоборот, предупреждает о том, что погода улучшится еще не скоро. Слабый ветер — к засухе в конце июля.
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7
7 февраля — Григорьев день
В этот день тоже нужно быть внимательными к кошкам: если питомец прикрывает мордочку лапой, то скоро может резко похолодать. Сильный снегопад предвещает раннюю и холодную осень.
Еще одна примета: пролитое молоко или сливки — на счастье, после этого стоит ждать большой радости.
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8
8 февраля — Федоров день
Сильный мороз в этот день предвещает жаркое и засушливое лето. Если кошка долго сидит на подоконнике и пытается ловить птиц через стекло, значит, скоро придет тепло.
Некоторые в этот день рисовали мелом крестики на подоконниках и дверных проемах, чтобы отпугнуть злых духов.
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9
9 февраля — день Иоанна Златоуста
Туман в этот день — к скорому потеплению, а вот оттепель, наоборот, быстро сменится морозами.
9 февраля было принято готовить пироги с разными начинками: овощами или мясом. Еще одна традиция — разводить огонь в печи так, чтобы все дрова вспыхнули одновременно, также можно зажигать свечи, чтобы год был удачным.
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10
10 февраля — Ефремов день или Домовой-запечник
Штормовой ветер в этот день предвещает сырой и холодный остаток года. А вот если на улице резко похолодает, то лето выдастся жарким.
В Ефремов день по традиции нужно навести порядок, чтобы задобрить домового, а на столе оставить ему угощение на ночь. Также на Ефимов день нельзя обижать кошек. Вечер лучше провести в окружении семьи.
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11
11 февраля — Лаврентьев день
Снегопад с крупными хлопьями — к резкому потеплению, мороз — к жаркому августу, сильный ветер — к дождливому лету и осени.
Для привлечения счастья нужно готовить кулебяку и угощать ею гостей.
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12
12 февраля — Трехсвятие
Северный ветер и ясное небо могут предупреждать о том, что морозы затянутся надолго.
Не рекомендуется стирать, шить и вязать, а также не стоит ревновать, злиться и конфликтовать, иначе год выдастся тяжелым.
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13
13 февраля — Никита-пожарник
По погоде в этот день старались понять, какой будет вторая половина февраля. Яркая Луна ночью обещает ясную погоду. Мелкий снегопад 13 февраля — к неделе морозов.
Огонь в доме в этот день разводить не рекомендуется. А если все-таки придется, то стоит быть особенно осторожным.
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14
14 февраля — Трифонов день
На день Влюбленных есть приметы, не связанные со всем известным праздником. Так, если 14 февраля идет снег, то весна может быть дождливой. Безоблачное небо ночью предвещает позднюю весну.
Еще одна примета, которая может помочь тем, кто разводит домашний скот: если 14 февраля свиньи много и громко хрюкают, то погода может быстро смениться на облачную и снежную.
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15
15 февраля — Сретение
Сретение — важный церковный праздник. Облачность в этот день предвещает похолодание, солнечная погода — теплую раннюю весну. Если пришли сильные морозы, то, скорее всего, они будут последними перед наступлением весны.
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16
16 февраля — день Симеона и Анны
Снегопад предвещает дождливое лето. Если кошка в этот день скребет пол, значит, чует приближение вьюги.
16 февраля рекомендуют не надевать темную и грязную одежду и не брать деньги в долг.
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17
17 февраля — Никола Студеный
В этот день, согласно поверьям, возможен сильный снегопад. Если по земле стелется туман, то скоро наступит оттепель.
Стоит внимательно относиться к своим сновидениям. Если в ночь на 17 февраля снится свинья или кабан, возможно, скоро придется столкнуться с неприятностями. А перелетная птица предупреждает о получении хороших новостей.
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18
18 февраля — День Агафьи
Если к 18 февраля пришло тепло, то морозы уже не вернутся. А если в этот день холодно, то лето ожидается жарким и засушливым. Бесснежный день может предвещать засушливое лето.
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19
19 февраля — День Вукола
Чем холоднее будет 19 февраля, тем более теплым ожидается март. Морозы — к сухому лету.
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20
20 февраля — День Луки
Если Солнце на закате окрашивается в багровый цвет, то лето может быть холодным.
Вступать в брак 20 февраля считается плохой приметой. Женщинам рекомендуют отказаться в этот день от покупок и лишних трат.
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21
21 февраля — день Захария
Морозы предвещают теплый март. Если кошка сворачивается в клубок — стоит ждать холодов в начале весны.
В отличие от предыдущего дня, 21 февраля считается подходящим временем для свадьбы.
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22
22 февраля — Панкратий Лапотник
Большинство примет этого дня связаны с домашними животными. Если собака 22 февраля во сне дергает лапами, то скоро температура поднимется выше 0 градусов. Разыгравшиеся индюки — к снегопаду, а если свинья визжит, то стоит ждать непогоды.
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23
23 февраля — Прохоров день
С этого дня, согласно поверьям, начинается весна. Морозы постепенно будут становиться все слабее.
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24
24 февраля — день Власия
Снегопад в этот день — к теплому маю, а длинные сосульки — к поздней весне.
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25
25 февраля — Алексеев день
Если в ночь на 25 февраля звезды блестят красным цветом, то стоит ждать метель. Туман предупреждает о дождливом лете, морозный и бесснежный день — о жарком августе.
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26
26 февраля — Мартынов день
Если день выдался морозным, то весна будет холодной и дождливой, а лето, наоборот — жарким.
26 февраля рекомендуют отказаться от шитья.
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27
27 февраля — Кириллов день
Если в этот день начался сильный снегопад, то август выдастся дождливым. Если стоит сухая погода, то и последний месяц лета будет засушливым.
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28
28 февраля — Анисим Зорник
Крупные сосульки на крышах — к затяжной зиме. Если снега к этому дню осталось мало, то не стоит ждать богатый урожай.
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29
29 февраля — Касьян-Високос
Туман и снег могут быть предвестниками богатого урожая. Сильный ветер — к холодному лету.
Согласно поверьям, в ночь на 29 февраля могут присниться вещие сны.
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30
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