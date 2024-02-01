Печь пироги и наблюдать за котами: изучаем приметы февраля — как привлечь благополучие и достаток

В этот день тоже нужно быть внимательными к кошкам: если питомец прикрывает мордочку лапой, то скоро может резко похолодать. Сильный снегопад предвещает раннюю и холодную осень.

Еще одна примета: пролитое молоко или сливки — на счастье, после этого стоит ждать большой радости.

