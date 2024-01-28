Девам — прибыль, Львам — испытание на прочность: изучаем расклад Таро на февраль для всех знаков Зодиака

Овен —

Влюбленные

В финансовом плане велика вероятность получения прибыли с деловым партнером, или любимый человек окажет финансовую поддержку. Возможны отличные предложения не только в профессиональной сфере, но и на любовном фронте. Принимать решения стоит только сердцем, а не логикой.



Телец —

Король Пентаклей

Успех ждет в любом деле: стабильная карьера и отличные перспективы. Возможно, у вас появится наставник или консультант по финансам, который поможет улучшить материальное положение. Если вы планируете начать собственное дело, то смело можете его открывать, оно обязательно принесет прибыль. В любовных отношениях все благополучно, вы с партнером способны обеспечить друг другу развитие и уверенность в завтрашнем дне.

