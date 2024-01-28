Девам — прибыль, Львам — испытание на прочность: изучаем расклад Таро на февраль для всех знаков Зодиака

Не успели мы опомниться, как первый месяц года остался позади вместе с выходными, застольями и дружескими посиделками. Впереди много работы, подготовка планов на ближайшие месяцы и повседневная рутина. Если вы ищете то, что может помочь вам выбрать правильную стратегию для решения задач, и верите в эзотерику, то, возможно, вам поможет расклад на картах Таро. С помощью них новосибирский астролог Анастасия Першина подготовила прогноз для всех знаков Зодиака. Читайте подробности в авторской колонке.
Овен —
Влюбленные
В финансовом плане велика вероятность получения прибыли с деловым партнером, или любимый человек окажет финансовую поддержку. Возможны отличные предложения не только в профессиональной сфере, но и на любовном фронте. Принимать решения стоит только сердцем, а не логикой.
Телец —
Король Пентаклей
Успех ждет в любом деле: стабильная карьера и отличные перспективы. Возможно, у вас появится наставник или консультант по финансам, который поможет улучшить материальное положение. Если вы планируете начать собственное дело, то смело можете его открывать, оно обязательно принесет прибыль. В любовных отношениях все благополучно, вы с партнером способны обеспечить друг другу развитие и уверенность в завтрашнем дне.
Близнецы —
Страшный
Суд
Вас ждут перемены в личной жизни. Стоит пересмотреть свои ошибки и заняться восстановлением гармонии, прощением старых обид, решением наболевших проблем. Если вы долго были в одиночестве, то карта предвещает появление второй половинки. Стоит ждать притока энергии, уйдет физическое напряжение. Возможно, вас начнут посещать мысли о переезде.
Рак —
Восьмерка Мечей
Следует обратить внимание на здоровье, заняться профилактикой и лечением хронических заболеваний. В отношениях могут возникнуть недопонимание и конфликты. Постарайтесь быть сдержаннее — это все временно. Если будете предусмотрительны и сможете разумно распоряжаться материальными ресурсами, то успех не заставит долго ждать.
Лев — Дьявол
Не стоит связываться с сомнительными делами, это может закончиться не так, как вы того ожидаете. В профессиональной сфере вас ждут испытания на прочность и сообразительность. Держите ситуацию под контролем, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Дева — Императрица
Появится возможность отдохнуть душой и телом, зарядиться новыми энергиями. В отношениях — полное доверие и чувство защищенности. В денежных вопросах всё благополучно, возможен рост финансовых возможностей и увеличение дохода.
Весы — Верховная Жрица
Карта намекает на большую удачу и на то, что вы довольны своей реальностью. Вы полноценно наслаждаетесь периодом отдыха и расслабления. В сложных вопросах смело полагайтесь на интуицию. В профессиональной сфере появится желание учиться чему-то новому, приобретать новые знания. А также вам будет интересно познавать мир и себя в нем, открывать новые горизонты.
Скорпион —
Шестерка Чаш
Месяц гармоничный, без резких перепадов. Может неожиданно сбыться почти уже забытая мечта, нахлынут воспоминания о прошлом. Часто будете вспоминать тех, кто ушел, и то, чего уже давно нет. Следует проявлять терпимость и не суетиться. Вам захочется вернуться к заброшенным планам и проектам.
Стрелец — Рыцарь Чаш
Возможен неустойчивый эмоциональный фон: расстройства, комплексы, душевные раны. Не уходите в депрессию, забудьте все проблемы, перейдите на новый уровень и используйте все возможности. Тогда начнется обновление, появятся силы и энергия.
Козерог — Двойка Жезлов
Финансовое положение стабильное и безопасное, все ресурсы у вас в достатке. Возможны поступления небольших сумм денег. Успешное решение квартирных вопросов. Есть риск профессионального выгорания: возьмите выходные или отпуск, и все обдумайте. Поверьте, что вы готовы к новым вершинам, посмотрите на ситуацию с разных сторон.
Водолей — Туз Пентаклей
Удача в финансовых вопросах: прибыль от инвестиций, приток наличных, материальная выгода. Не жадничайте, накопительство не должно стать смыслом жизни. В любовных отношениях появятся перспективы для совместной жизни. Следует обратить внимание на физическое здоровье.
Рыбы — Луна
Могут возникнуть тревоги и опасения за стабильность в финансовом плане. Вы интуитивно почувствуете, что что-то идет не так. Самое главное — не бойтесь сделать важный шаг, отбросьте неуверенность и пугливость, ведь вы точно знаете, как нужно поступить в той или иной ситуации.
В январе астролог Марина Шумкина составила астропрогноз для всез знаков Зодиака на 2024 год. Смотрите на видео, на что стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.