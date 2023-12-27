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Над улицей Кропоткина запустят квадрокоптеры для поисков сосулек и наледи

Качество уборки снега и льда с крыш оценят с высоты

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Сход наледи нередко приводит к человеческим трагедиям

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28 декабря в Новосибирске проверят качество уборки крыш с многоквартирных домов. Скопление на них снежных масс, наледи и сосулек сотрудникам МЧС и ГЖИ помогут выявить квадрокоптеры. Об этом редакции НГС рассказали в мэрии Новосибирска 27 декабря.

— Рейд проведут специалисты государственной жилищной инспекции Новосибирской области и ГУ МЧС по Новосибирской области с применением квадрокоптера. Специалисты расскажут о периодичности рейдов государственной жилищной инспекции Новосибирской области, о проводимых контрольных мероприятиях, а также об ответственности в случае несоблюдения установленных правил, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Рейдовое мероприятие начнется в полдень 28 декабря у дома №109 на Кропоткина.

Ранее мы разбирались, как запрет на полеты дронов изменил работу поисковых отрядов и полиции.

Уборка снега в НовосибирскеСосулькаОчистка крыш от наледиМЧСКвадрокоптеры
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