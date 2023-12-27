Над улицей Кропоткина запустят квадрокоптеры для поисков сосулек и наледи

28 декабря в Новосибирске проверят качество уборки крыш с многоквартирных домов. Скопление на них снежных масс, наледи и сосулек сотрудникам МЧС и ГЖИ помогут выявить квадрокоптеры. Об этом редакции НГС рассказали в мэрии Новосибирска 27 декабря.
— Рейд проведут специалисты государственной жилищной инспекции Новосибирской области и ГУ МЧС по Новосибирской области с применением квадрокоптера. Специалисты расскажут о периодичности рейдов государственной жилищной инспекции Новосибирской области, о проводимых контрольных мероприятиях, а также об ответственности в случае несоблюдения установленных правил, — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Рейдовое мероприятие начнется в полдень 28 декабря у дома №109 на Кропоткина.
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