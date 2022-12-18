«Дышать нечем, из-за смога соседние дома плохо видно»: в Новосибирске фиксируют загрязнение воздуха

В Новосибирске днем 18 декабря качество воздуха оценивается в 7 баллов из 10 возможных, где 10 — худший показатель. По данным сервиса Airvoice, такая ситуация наблюдается во всех районах города. Плохое качество воздуха фиксируют уже несколько дней подряд. Вчера к вечеру ухудшение достигло 10 из 10 баллов.
— В Заельцовском дышать нечем, из-за смога соседние дома плохо видно, — пишет читатель НГС о ситуации в субботу.
— Воздух видно в Новосибирске. Не то, что топор вешать можно, бегать, если подпрыгнуть повыше, — написал житель Новосибирска на почту НГС.
— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, — комментируют на сайте «Аэровойс» обстановку.
О том, как загрязнение атмосферы может сказаться на здоровье, корреспонденты НГС рассказывали в начале декабря.
На следующей неделе в Новосибирск придут снегопады и потепление, обещают погодные сервисы. НГС изучил погодные сервисы.