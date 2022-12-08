В Новосибирске фиксируют загрязнение воздуха. Врач объяснила, чем это вредно для здоровья

— Я консультировалась с лором: она выписывает мне лекарства, как при аллергии — это промывание носа, кортикостероиды, сосудосуживающие. Врач сказала, что у нее очень много пациентов, таких как я, потому что организм так реагирует на загрязненный воздух. В итоге работаешь на лекарства: кортикостероиды сейчас стоят очень дорого, — поделилась сибирячка.