В Новосибирске фиксируют загрязнение воздуха. Врач объяснила, чем это вредно для здоровья

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за метеоусловий, которые способствуют загрязнению воздуха. При этом некоторые горожане замечают ухудшение самочувствия из-за смога. Врач Татьяна Овсянникова объяснила, как загрязнение атмосферы может сказаться на здоровье.
Читательница Александра рассказывает, что уже второй год подряд, как только в городе происходит ухудшение качества воздуха, и появляется смог, у нее закладывает нос.
— Я консультировалась с лором: она выписывает мне лекарства, как при аллергии — это промывание носа, кортикостероиды, сосудосуживающие. Врач сказала, что у нее очень много пациентов, таких как я, потому что организм так реагирует на загрязненный воздух. В итоге работаешь на лекарства: кортикостероиды сейчас стоят очень дорого, — поделилась сибирячка.
О такой же проблеме рассказала читательница Елена: у нее из-за загрязненного воздуха обостряется астма.
Высокий уровень загрязнения — 9–10 баллов из максимальных 10 — в Новосибирске фиксировали 5 и
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова подтверждает, что смог опасен: вдыхание загрязненного воздуха снижает работоспособность легких, вызывает одышку, хрипы и кашель. Если это происходит долгое время, то увеличиваются риски инсульта, развития рака, астмы, гипертонии и болезни Альцгеймера.
— Борьба со смогом — это мировая экологическая проблема. В некоторых странах приняты законы, направленные на борьбу с ним, — замечает Татьяна Овсянникова.
По ее словам, во время смога по возможности нужно оставаться дома, не заниматься спортом на улице. Кроме того, необходимо использовать маски и респираторы.
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