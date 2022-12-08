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Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за метеоусловий

Погода способствует накоплению вредных примесей в воздухе

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Сегодня в Новосибирске местами ожидается небольшой снег и температура воздуха -18... -20 градусов

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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий 8 декабря. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, сейчас погода способствует накоплению вредных примесей в воздухе.

— В период с 17 часов 7 декабря до 17 часов 8 декабря 2022-го на территории Новосибирска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, — рассказали на сайте метеоцентра.

Как сообщают на сайте AirVoice, сейчас в городе 7 баллов из 10 возможных по шкале загрязнения воздуха, где 10 — это худший вариант. Специалисты AirVoice сообщают, что на улицу выходить можно, но лучше там не задерживаться.

В начале недели, в понедельник, уровень загрязнения воздуха составил 9 из 10 баллов.

В Новосибирске 7 декабря зафиксировали повышенное атмосферное давление. В субботу, 10 декабря, оно начнет резко падать. Эти факторы могут сказаться на метеозависимых людях.

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