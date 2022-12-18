Потепление до -3 градусов и морозные выходные: какая погода будет на неделе в Новосибирске — изучаем сервисы

В Новосибирске на следующей неделе обещают потепление, но к выходным в город снова придут морозы. При этом в начале недели многие сервисы сообщают о снегопадах в городе. Корреспондент НГС изучил, какой прогноз погоды дают погодные сервисы на следующую неделю.
По данным сервиса «Гисметео», в Новосибирске неделя начнется со снегопада и -11 градусов. Самым теплым днем станет вторник, в этот день обещают -5 градусов днем. Похолодание можно ожидать в пятницу, когда температура опустится до -18 градусов. К следующей субботе уже вернутся температуры -30 градусов ночью.
«Яндекс.Погода» также обещает, что самым теплым днем будет вторник, но, по данным «Яндекса», температура поднимется до -3 градусов. Опускаться температура начнет в среду, будет -7 градусов, и в четверг — -13 градусов. Всю неделю обещают снегопады. Следующие выходные, по данным «Яндекса», будут теплыми.
Как сообщают в «Метеовестях», температура на вторник будет -4 градуса. В этот же день будет идти снег. При этом, по данным «Метеовестей», потепление начнется еще в понедельник, когда температура поднимется до -12 градусов.
До Нового года две недели. НГС решил изучить прогноз погоды на главный праздничный день, 31 декабря. Рассказываем, чего стоит ждать горожанам.