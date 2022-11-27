Потеплеет до -12 градусов: когда в Новосибирске закончатся аномальные морозы

В начале декабря температура в Новосибирске может подняться до -12 градусов. Тогда в город могут вернуться снегопады. НГС изучил прогноз, который составили специальные интернет-сервисы на неделю с 28 ноября по 4 декабря. Рассказываем, к чему еще стоит готовиться.
По данным «Яндекс.Погоды», ночные температуры будут держаться на уровне
Сайт «Гисметео» сообщает, что ночью 28 ноября в Новосибирске возможно похолодание до -30 градусов. Днем температура в городе поднимется до -25 градусов. Во второй половине недели, с четверга по воскресенье, дневные температуры будут держаться на уровне
Сайт «Метеовести», который публикует прогноз погоды от центра «Фобос», также сообщает, что после холодного понедельника температура в Новосибирске будет медленно подниматься. К выходным она составит
Прошедшие выходные, 26 и 27 ноября, стали самыми холодными за эту осень. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как мороз изменил Новосибирск.