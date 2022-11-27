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Потеплеет до -12 градусов: когда в Новосибирске закончатся аномальные морозы

В конце следующей недели в городе возможен снегопад

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Ожидается, что сильные морозы скоро отступят

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В начале декабря температура в Новосибирске может подняться до -12 градусов. Тогда в город могут вернуться снегопады. НГС изучил прогноз, который составили специальные интернет-сервисы на неделю с 28 ноября по 4 декабря. Рассказываем, к чему еще стоит готовиться.

По данным «Яндекс.Погоды», ночные температуры будут держаться на уровне -22... -25 градусов, дневные -19... -21 градус. В воскресенье возможен снегопад.

Ожидается, что самым холодным днем недели станет понедельник, 28 ноября

Ожидается, что самым холодным днем недели станет понедельник, 28 ноября

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Сайт «Гисметео» сообщает, что ночью 28 ноября в Новосибирске возможно похолодание до -30 градусов. Днем температура в городе поднимется до -25 градусов. Во второй половине недели, с четверга по воскресенье, дневные температуры будут держаться на уровне -17... -18 градусов.

Ночью в городе в течение недели ожидается <nobr class="_">-21... -30</nobr> градусов

Ночью в городе в течение недели ожидается -21... -30 градусов

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Сайт «Метеовести», который публикует прогноз погоды от центра «Фобос», также сообщает, что после холодного понедельника температура в Новосибирске будет медленно подниматься. К выходным она составит -17... -18 градусов днем и -19... -22 градуса ночью.

Сайт прогнозирует следующий снегопад через неделю, 6 декабря

Сайт прогнозирует следующий снегопад через неделю, 6 декабря

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Прошедшие выходные, 26 и 27 ноября, стали самыми холодными за эту осень. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как мороз изменил Новосибирск.

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