Каток скандальной формы снова развернется возле оперного театра в Новосибирске

В Театральном сквере Новосибирска к Новому году четвертый раз зальют каток, известный своей неоднозначной и скандальной формой.

Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, каток и фотозоны для жителей Новосибирска будут доступны также, как и в прошлые года.

— Будет даже усилено украшение. В этом году мы заранее закупили оформление для города, — поделилась Анна Терешкова.