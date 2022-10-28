Каток скандальной формы снова развернется возле оперного театра в Новосибирске
Цены на прокат останутся на уровне прошлого года
В Театральном сквере Новосибирска к Новому году четвертый раз зальют каток, известный своей неоднозначной и скандальной формой.
Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, каток и фотозоны для жителей Новосибирска будут доступны также, как и в прошлые года.
— Будет даже усилено украшение. В этом году мы заранее закупили оформление для города, — поделилась Анна Терешкова.
Когда откроется каток, зависит от погоды в Новосибирске, добавила вице-мэр.
Как рассказали в пресс-службе МАУ «Стадион», цены останутся на уровне прошлого года. Вход со своими коньками будет бесплатным.
— Прокат для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным, — сообщали в МАУ «Стадион».
Впервые каток в Театральном сквере появился в 2019 году. Пару дней спустя фотограф из Новосибирска Слава Степанов выложил снимок катка с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки неприличные очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях и его даже показали в программе «Вечерний Ургант». Его форма остается неизменной уже четвертый год.
При этом на Михайловской набережной в этом году появится самый длинный каток в России. Об этом объявили на форуме в Москве, когда презентовали проект «Новосибирск — Новогодняя столица России».