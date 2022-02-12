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«А как гулять будем?»: снежную горку снесли в одном из дворов Новосибирска

Горку сделали из горы снега, которая осталась после уборки

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Горку снесли <nobr class="_">11 февраля</nobr>

Горку снесли 11 февраля

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В Новосибирске 11 февраля снесли горку во дворе дома на Новоуральской, 13/1. Как нам рассказал местный житель, горку сделали из кучи снега, которая осталась после уборки двора.

— С этой горы и катались дети. Потом кто-то из местных дедушек немного подправил ее. Далее все понемногу что-то сделали. Даже перила наверху. Детишек по вечерам около 30 человек порой собиралась. Минус этой горки в том, что она поперек тротуара проходила. Но там можно обойти, — поделился Андрей Лоскутов.

У мужчины двухгодовалая дочка, которая из окна смотрела, как разрушили горку. Она не переставала спрашивать папу: «А как гулять будем?»

— А дети эту горку, смотрю, уже восстанавливают. Залепливают и раскатывают заново. Это надо просто видеть, как приходят дети на эту горку и со слезами или печалью уходят, — рассказал отец девочки.

Как указано на сайте «Реформа ЖКХ», управляющей компанией по этому адресу выступает ООО «УК "Строймонтаж"». На указанный номер корреспондент НГС дозвониться не смогла. Мы направили запрос в компанию.

Компания ООО «УК "Строймонтаж"» была зарегистрирована в Новосибирске в 2014 году. Учредителями компании являются Вячеслав Ивлев (80%) и ООО «Строймонтаж», которая занимается строительством здания. ООО «Строймонтаж» владеет Сергей Феоктистов. Выручка управляющей компании, по данным «Контур.Фокуса», — 97,8 миллиона. Чистая прибыль — 5 миллионов.

Этой зимой в силу вступили новые правила ГОСТа о том, какими должны быть зимние горки. Горка не должна превышать 40 сантиметров, а за несоответствие правилам будут выписываться штрафы. После этого в Новосибирске началась война с самодельными горками. Так, накануне в городе возбудили административное дело из-за трех горок в ЖК «Тулинка» и потребовали их снести. Управляющая компания «ЖСК» снесла их, но от штрафа на 150 тысяч рублей это ее не уберегло. Очередную снежную горку разрушили 26 января на Высоцкого, 39/3 в Новосибирске. Это сделал трактор, приехавший очищать от снега двор, прямо на глазах у детей с санками.

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