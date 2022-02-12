«А как гулять будем?»: снежную горку снесли в одном из дворов Новосибирска

В Новосибирске 11 февраля снесли горку во дворе дома на Новоуральской, 13/1. Как нам рассказал местный житель, горку сделали из кучи снега, которая осталась после уборки двора.



— С этой горы и катались дети. Потом кто-то из местных дедушек немного подправил ее. Далее все понемногу что-то сделали. Даже перила наверху. Детишек по вечерам около 30 человек порой собиралась. Минус этой горки в том, что она поперек тротуара проходила. Но там можно обойти, — поделился Андрей Лоскутов.

У мужчины двухгодовалая дочка, которая из окна смотрела, как разрушили горку. Она не переставала спрашивать папу: «А как гулять будем?»