«А как гулять будем?»: снежную горку снесли в одном из дворов Новосибирска

В Новосибирске
— С этой горы и катались дети. Потом кто-то из местных дедушек немного подправил ее. Далее все понемногу что-то сделали. Даже перила наверху. Детишек по вечерам около
У мужчины двухгодовалая дочка, которая из окна смотрела, как разрушили горку. Она не переставала спрашивать папу: «А как гулять будем?»
— А дети эту горку, смотрю, уже восстанавливают. Залепливают и раскатывают заново. Это надо просто видеть, как приходят дети на эту горку и со слезами или печалью уходят, — рассказал отец девочки.
Как указано на сайте «Реформа ЖКХ», управляющей компанией по этому адресу выступает ООО «УК "Строймонтаж"». На указанный номер корреспондент НГС дозвониться не смогла. Мы направили запрос в компанию.
Компания ООО «УК "Строймонтаж"» была зарегистрирована в Новосибирске в
Этой зимой в силу вступили новые правила ГОСТа о том, какими должны быть зимние горки. Горка не должна превышать