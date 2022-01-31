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«Выше нормы на 4–6 градусов»: февраль в Новосибирске начнется с теплой погоды

Также почти не будет и ветра

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Первая декада месяца ожидается выше нормы

Первая декада месяца ожидается выше нормы

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Новосибирские синоптики составили прогноз на первую неделю февраля. Ближайшие три дня в городе будет тепло и безветренно.

— В ближайшие трое суток ветер будет слабый. В основном в юго-западном направление 2–7 м/с. Первая декада февраля — выше нормы. Будет слабо-морозная, комфортная погода, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Первая декада месяца ожидается выше нормы на 4–6 градусов.

1 февраля, во вторник, местами — небольшой снег. Температура ночью составит -11... -13 градусов, днем — около -6... -8 градусов.

В среду, 2 февраля, осадки будут более интенсивные: ночью — умеренный снег, днем — небольшой снег. Ветер также будет слабый, 2–7 м/с. Ночная температура будет до -8... -10 градусов. Днем — до -7... -9 градусов.

В четверг, 3 февраля, ночью в отдельных районах — небольшой снег, а днем будет преимущественно без осадков. Ночная температура составит -11... -13 градусов, дневная — -8... -10 градусов.

Погодные сервисы уже опубликовали свои прогнозы на февраль 2022 года. Мы изучили основные сайты и узнали, чего ждать дальше от зимы.

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Новосибирскпогодафевраль
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