«Выше нормы на 4–6 градусов»: февраль в Новосибирске начнется с теплой погоды

Новосибирские синоптики составили прогноз на первую неделю февраля. Ближайшие три дня в городе будет тепло и безветренно.
— В ближайшие трое суток ветер будет слабый. В основном в юго-западном направление
1 февраля, во вторник, местами — небольшой снег. Температура ночью составит
В среду, 2 февраля, осадки будут более интенсивные: ночью — умеренный снег, днем — небольшой снег. Ветер также будет слабый,
В четверг, 3 февраля, ночью в отдельных районах — небольшой снег, а днем будет преимущественно без осадков. Ночная температура составит
Погодные сервисы уже опубликовали свои прогнозы на февраль