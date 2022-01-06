Какая погода была в Новосибирске на Рождество за последние 6 лет? Показываем в одной картинке

Самое холодное Рождество в Новосибирске за последние 6 лет было в 2021 году. Температура опустилась до -19 градусов днем и до -18 градусов ночью. В этом году, по данным «Яндекс.Погоды», днем
По данным Gismeteo.ru, чаще всего температура в Рождество ночью -18 градусов. Днем температура колеблется. Так, в 2016 году было -9 градусов, в
В новогоднюю ночь 2021 года также была самая низкая температура за последние 10 лет. Тогда она опустилась до -34.
На новогодних праздниках жителей Новосибирской области ждут рождественские службы в храмах. О том, в каком виде они пройдут, как будет соблюдаться ковидная безопасность, мы узнали в епархии. Расписание богослужений можно посмотреть тут.
Некоторые новосибирцы будут справлять Новый год и Рождество в Дубае. Мы поговорили с улетающими отдыхать сибиряками про их новогодние планы.