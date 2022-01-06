Какая погода была в Новосибирске на Рождество за последние 6 лет? Показываем в одной картинке

Самое холодное Рождество в Новосибирске за последние 6 лет было в 2021 году. Температура опустилась до -19 градусов днем и до -18 градусов ночью. В этом году, по данным «Яндекс.Погоды», днем 7 января ожидается -14... -16 градусов, а ночью обещают -15... -16 градусов. НГС сравнил это с погодой, которая была в Новосибирске 7 января , начиная с 2016 года.

По данным Gismeteo.ru, чаще всего температура в Рождество ночью -18 градусов. Днем температура колеблется. Так, в 2016 году было -9 градусов, в 2017-м было -17 градусов, в 2018-м температура опустилась до -18 градусов, в 2019 году потеплело до -11 градусов, в 2020 году — -9 градусов, а в 2021 году на градусниках было -19 градусов. Мы сравнили, насколько погода будет отличаться от предыдущих лет, в одной картинке.