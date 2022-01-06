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Какая погода была в Новосибирске на Рождество за последние 6 лет? Показываем в одной картинке

Самое холодное Рождество было в 2021 году

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Самое теплое Рождество было в 2016 и в 2020 годах, тогда было -9 градусов днем

Самое теплое Рождество было в 2016 и в 2020 годах, тогда было -9 градусов днем

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Самое холодное Рождество в Новосибирске за последние 6 лет было в 2021 году. Температура опустилась до -19 градусов днем и до -18 градусов ночью. В этом году, по данным «Яндекс.Погоды», днем 7 января ожидается -14... -16 градусов, а ночью обещают -15... -16 градусов. НГС сравнил это с погодой, которая была в Новосибирске 7 января, начиная с 2016 года.

По данным Gismeteo.ru, чаще всего температура в Рождество ночью -18 градусов. Днем температура колеблется. Так, в 2016 году было -9 градусов, в 2017-м было -17 градусов, в 2018-м температура опустилась до -18 градусов, в 2019 году потеплело до -11 градусов, в 2020 году — -9 градусов, а в 2021 году на градусниках было -19 градусов. Мы сравнили, насколько погода будет отличаться от предыдущих лет, в одной картинке.

Самые теплые дни Рождества были в 2016 и в 2020 годах. Было -9 градусов

Самые теплые дни Рождества были в 2016 и в 2020 годах. Было -9 градусов

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В новогоднюю ночь 2021 года также была самая низкая температура за последние 10 лет. Тогда она опустилась до -34.

На новогодних праздниках жителей Новосибирской области ждут рождественские службы в храмах. О том, в каком виде они пройдут, как будет соблюдаться ковидная безопасность, мы узнали в епархии. Расписание богослужений можно посмотреть тут.

Некоторые новосибирцы будут справлять Новый год и Рождество в Дубае. Мы поговорили с улетающими отдыхать сибиряками про их новогодние планы.

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