Стало известно расписание богослужений на Рождество — рассказываем, как будут работать новосибирские соборы

Новосибирские храмы и соборы озвучили расписание на предстоящее Рождество Христово и рождественский сочельник. Так, в Вознесенском кафедральном соборе (Советская, 19) 6, 7 и 8 января в 17:00 будет всенощное бдение, в полночь 7 января — божественная литургия. В праздничные рождественские дни в соборе пройдут исповеди в 08:30 и 09:00.
Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а) начнет проводить Всенощное бдение 6 января в 16:00. В полночь в соборе состоится Божественная литургия святого Иоанна Златоуста и славление праздника, которая прервется в 08:00 утра на часовую исповедь. Затем литургия продолжится.
В храме во имя Михаила Архангела (Большевистская, 229) всенощное бдение и исповедь начнутся в 22:00 6 января, в полночь — божественная литургия, которая прервется на 40-минутную исповедь (с 08:20).
Троице-Владимировский собор (Филатова, 14а) проведет 6 января в 17:00 вечернее богослужение, а в 22:00 — всенощное бдение, которое включает в себя великое повечерие, утреню и литургию святого Иоанна Златоуста. В 09:00 7 января литургия продолжится.
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