Почему в декабре температура поднимается до 0? Объяснили в Новосибирском гидрометцентре

В Новосибирске с начала зимы температура воздуха периодически поднимается до 0 градусов, при этом потепление уже несколько раз приходило на смену слабым морозам. НГС выяснил, почему этот декабрь теплее, чем в последние несколько лет.

— Такая теплая погода объясняется тем, что холодный антициклон, который обычно устанавливается над нашей территорией, так называемый Сибирский или Монгольский, пока не занял свое климатическое место. С Атлантики очень быстро смещаются влажные и теплые воздушные массы, и они определяют такую погоду. Когда установится Сибирский антициклон, начнется смена процессов. Массы с Атлантики будут идти по другой территории, не захватывая южные районы Западной Сибири, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

