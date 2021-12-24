Почему в декабре температура поднимается до 0? Объяснили в Новосибирском гидрометцентре

В Новосибирске с начала зимы температура воздуха периодически поднимается до 0 градусов, при этом потепление уже несколько раз приходило на смену слабым морозам. НГС выяснил, почему этот декабрь теплее, чем в последние несколько лет.
— Такая теплая погода объясняется тем, что холодный антициклон, который обычно устанавливается над нашей территорией, так называемый Сибирский или Монгольский, пока не занял свое климатическое место. С Атлантики очень быстро смещаются влажные и теплые воздушные массы, и они определяют такую погоду. Когда установится Сибирский антициклон, начнется смена процессов. Массы с Атлантики будут идти по другой территории, не захватывая южные районы Западной Сибири, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Она уточнила, что пока нельзя понять, насколько средняя температура декабря выше, чем в предыдущие годы. Это можно будет сделать только в январе.
— Пока устойчивого холода и однородной воздушной массы на нашей территории не ожидается, — добавила Марина Виноградова.
Сегодня, 24 декабря, НГС узнал, какой будет погода в ближайшие выходные. В Новосибирске может похолодать до -14 градусов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», новогодняя ночь ожидается теплой. Воздух может прогреться до 0 градусов.