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14 м/с и оттепель: синоптики составили новый прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

Город находится под влиянием циклонов

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Конец недели будет теплым

Конец недели будет теплым

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На этой неделе, 24 декабря, в Новосибирске воздух может прогреться до 0 градусов. При этом в городе возможен сильный ветер.

— Пока особых изменений в погоде нет. Погода определяется циклонами, которые быстро смещаются с Атлантики, несут на нашу территорию более теплые и влажные воздушные массы, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики сообщают, что в четверг, 23 декабря, будет преимущественно без осадков. Ожидается южный ветер силой 4–9 м/с, ночная температура составит -8...-10 градусов, днем — -3...-5 градусов.

В пятницу днем прогнозируют небольшой снег, юго-западный ветер силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью температура опустится до -4...-6 градусов, днем воздух прогреется до 0 градусов. 25 декабря также возможен снег, юго-западный ветер силой 3–8 м/с. Ночная температура составит -6...-8 градусов, дневная — -4...-6 градусов.

Ранее НГС изучил прогнозы погоды на эту неделю, которые составили интернет-сервисы. Почитайте, когда в Новосибирск могут вернуться сильные морозы.

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