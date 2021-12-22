14 м/с и оттепель: синоптики составили новый прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

На этой неделе, 24 декабря, в Новосибирске воздух может прогреться до 0 градусов. При этом в городе возможен сильный ветер.
— Пока особых изменений в погоде нет. Погода определяется циклонами, которые быстро смещаются с Атлантики, несут на нашу территорию более теплые и влажные воздушные массы, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Синоптики сообщают, что в четверг, 23 декабря, будет преимущественно без осадков. Ожидается южный ветер силой 4–9 м/с, ночная температура составит
В пятницу днем прогнозируют небольшой снег, юго-западный ветер силой 4–9 м/с с порывами до
Ранее НГС изучил прогнозы погоды на эту неделю, которые составили интернет-сервисы. Почитайте, когда в Новосибирск могут вернуться сильные морозы.