В Новосибирск вернутся морозы до -18 градусов: изучаем прогноз на следующую неделю

В Новосибирске эти выходные побаловали жителей теплой погодой. Следующая рабочая неделя также будет теплой, но к субботе всё начнет меняться. Изучаем прогнозы популярных сервисов.
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам теплую рабочую неделю. С понедельника по четверг температура днем будет около
Gismeteo.ru также не радует цифрами на следующие выходные. Вся неделя будет теплой. Днем — около
В Новосибирске многие уже задумываются, как будут праздновать Новый год, и от погоды очень многое зависит. Какой будет погода 31 декабря, вы можете узнать здесь.
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.