В Новосибирск вернутся морозы до -18 градусов: изучаем прогноз на следующую неделю

В Новосибирске эти выходные побаловали жителей теплой погодой. Следующая рабочая неделя также будет теплой, но к субботе всё начнет меняться. Изучаем прогнозы популярных сервисов.



«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам теплую рабочую неделю. С понедельника по четверг температура днем будет около -5... -7 градусов, а ночью будет опускаться до -10 градусов. В пятницу, 24 декабря, будет самый теплый день: ожидается до -1 градуса, но затем ситуация начнет меняться и на выходные вернутся морозы -18... -21 градус.