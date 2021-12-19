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В Новосибирск вернутся морозы до -18 градусов: изучаем прогноз на следующую неделю

Рабочая неделя будет теплой, но на выходных всё изменится

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Морозы придут уже в следующую субботу

Морозы придут уже в следующую субботу

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В Новосибирске эти выходные побаловали жителей теплой погодой. Следующая рабочая неделя также будет теплой, но к субботе всё начнет меняться. Изучаем прогнозы популярных сервисов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам теплую рабочую неделю. С понедельника по четверг температура днем будет около -5... -7 градусов, а ночью будет опускаться до -10 градусов. В пятницу, 24 декабря, будет самый теплый день: ожидается до -1 градуса, но затем ситуация начнет меняться и на выходные вернутся морозы -18... -21 градус.

Снегопады не хотят уходить из Новосибирска

Снегопады не хотят уходить из Новосибирска

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Gismeteo.ru также не радует цифрами на следующие выходные. Вся неделя будет теплой. Днем — около -4... -5 градусов, ночью — -7... -10 градусов. В субботу в городе начнет холодать и температура опустится до -18 градусов. Морозы будут только усиливаться.

Морозы в город вернутся в конце следующей недели

Морозы в город вернутся в конце следующей недели

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В Новосибирске многие уже задумываются, как будут праздновать Новый год, и от погоды очень многое зависит. Какой будет погода 31 декабря, вы можете узнать здесь.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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