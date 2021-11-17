«Погодные качели»: на смену морозам в -22 градуса придет оттепель

В Новосибирск после морозов в -22 градуса придут оттепель и снегопад
К Новосибирску приближается снежный циклон, на смену которому придет холодный воздух из северных широт. Затем в город принесет теплую воздушную массу. Из-за этого погода до конца недели будет переменчивой.
18 ноября ночью ожидается преимущественно без осадков, утром и днем возможен небольшой снег, ночью ожидается южный ветер силой
В пятницу, 19 ноября, ночью местами, а днем повсеместно прогнозируют небольшой снег, западный и северо-западный ветер силой
20 ноября ожидается потепление. Возможен небольшой снег, западный ветер с переходом на юго-восточный силой
— Погодные качели продолжаются. 19 ноября будет морозная погода.
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