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«Погодные качели»: на смену морозам в -22 градуса придет оттепель

На этой неделе в Новосибирске ожидается снегопад

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Морозы пока неустойчивые

Морозы пока неустойчивые

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В Новосибирск после морозов в -22 градуса придут оттепель и снегопад

К Новосибирску приближается снежный циклон, на смену которому придет холодный воздух из северных широт. Затем в город принесет теплую воздушную массу. Из-за этого погода до конца недели будет переменчивой.

18 ноября ночью ожидается преимущественно без осадков, утром и днем возможен небольшой снег, ночью ожидается южный ветер силой 4–9 м/с, днем северо-западный 7–12 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Температура ночью составит -12… -14 градусов, днем -7… -9.

В пятницу, 19 ноября, ночью местами, а днем повсеместно прогнозируют небольшой снег, западный и северо-западный ветер силой 6–11 м/с. Ночью похолодает до -20… -22 градусов, днем температура поднимется до -14… -16.

20 ноября ожидается потепление. Возможен небольшой снег, западный ветер с переходом на юго-восточный силой 4–9 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с. Ночью температура составит -15… -17 градусов, днем -8… -10.

— Погодные качели продолжаются. 19 ноября будет морозная погода. 20 ноября начиная с западных районов снова начнет распространяться теплый воздух через Урал, он достигнет только западных районов области. Затем мы ждем теплую воздушную массу, температурный фон будет повышаться, даже до оттепели. 22 ноября могут появиться положительные температуры. Пока устойчивого мороза не ожидается, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ранее НГС рассказывал, какой будет зима-2022.

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