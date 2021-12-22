В ИКЕА, «Леруа Мерлен» и Zara Home привезли новогодние украшения. Изучаем выбор и цены

Елочными игрушками и новогодними украшениями запестрели витрины новосибирских магазинов. И если вы еще не поймали настроение праздника, то поход за декором для дома — отличный способ. Корреспондент НГС побывала в самых популярных пяти магазинах с новыми коллекциями и сравнила цены и качество елочных игрушек. Мы также обратили внимание на оригинальность — так в нашей подборке оказались груши, пчелы, ракушки и многое другое.
H&M Home
В H&M коллекцию новогодних игрушек можно разделить на две условные группы: минималистичные и традиционные новогодние. В первую группу вошли украшения из бумаги, которых в этом году много в разных магазинах. Вообще в H&M Home новогодних украшений для елок не так много. Они занимают два стенда. В среднем цена игрушек — в пределах 600 рублей, но можно найти и за 300, и за 1000.
Бумажные игрушки представлены в разных оттенках. Они могут быть спокойного бежевого цвета или приглушенными оранжевыми, зелеными и бордовыми. Выглядят игрушки шведской компании уютно и необычно. Елку такими не перегрузишь.
К минималистичным игрушкам в H&M Home можно отнести еще звездочки и птичек из металла. Черные, золотые и белые, они выгодно смотрятся на стенде елочных игрушек. Как они будут выглядеть на елке — другой разговор, но цвет точно может удивить.
Другая часть новогодней коллекции выполнена в традиционных цветах, но преобладают красный и зеленый. Здесь можно найти игрушки с собачками, леденцами и бубенчики.
Игрушка, которая привлекла нас в магазине H&M Home, — раковина с жемчужиной. Необычный выбор формы и коричный цвет, а также неаккуратное исполнение могут принести елочному украшению звание «на любителя».
К классическим украшениям можно отнести и золотистую бутылку шампанского с надписью Cheers (в переводе на русский «Ваше здоровье»). Нам встретилась похожая игрушка в магазине KuchenLand Home. Там она стоит 499 рублей.
Zara Home
В «Заре» выбор чуть больше, чем в H&M. Особенно богата новогодняя коллекция на шары. Ее можно условно разделить по цветам: красно-золотистые и серебристо-белые украшения. Игрушки в «Заре», наверное, самые качественные из тех, что мы посмотрели. Но и цена у них достаточно высокая.
Серебристо-белая коллекция выглядит более минималистично. Тут много разных звезд и фигурных украшений. К традиционным блесткам дизайнеры добавили перья.
KuchenLand Home
В KuchenLand на Красном проспекте широкий выбор игрушек. Они есть разного качества, в основном здесь игрушки средней ценовой категории. Практически все они с красными ценниками, то есть со скидками. Как нам объяснили сотрудники магазина, такие ценники продержатся весь новогодний период.
«Леруа Мерлен»
В «Леруа Мерлен» самый большой выбор елочных украшений по самым разным ценам. Тут мы нашли самую дешевую игрушку за 6 рублей. Но поискать что-то интересное и необычное будет тяжело, так как всё свалено в огромную кучу, как на распродаже. Основная коллекция достаточно дешевая, но есть отдельные игрушки из серии «Элита» и «Ручная работа», которые стоят дорого.
ИКЕА
В ИКЕА сравнительно небольшое количество украшений, но шведская сеть предлагает выбор недорогих наборов шаров. Чего-то необычного они не представили, обошлись классическими, но приятными на вид украшениями. Стоимость елочных игрушек чуть выше среднего, но радует качество.
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