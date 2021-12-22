В ИКЕА, «Леруа Мерлен» и Zara Home привезли новогодние украшения. Изучаем выбор и цены

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Власти Новосибирска потратили больше 20 миллионов рублей на оформление города к Новому году. На что пошли деньги.

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