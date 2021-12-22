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В ИКЕА, «Леруа Мерлен» и Zara Home привезли новогодние украшения. Изучаем выбор и цены

Обзор самых красивых елочных игрушек и декора для дома

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В ИКЕА подготовили новогоднюю коллекцию декора и товаров для дома

В ИКЕА подготовили новогоднюю коллекцию декора и товаров для дома

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Елочными игрушками и новогодними украшениями запестрели витрины новосибирских магазинов. И если вы еще не поймали настроение праздника, то поход за декором для дома — отличный способ. Корреспондент НГС побывала в самых популярных пяти магазинах с новыми коллекциями и сравнила цены и качество елочных игрушек. Мы также обратили внимание на оригинальность — так в нашей подборке оказались груши, пчелы, ракушки и многое другое.

H&M Home

Часть украшений для H&M Home приготовила дизайнер Ирина Райхер

Часть украшений для H&M Home приготовила дизайнер Ирина Райхер

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В H&M коллекцию новогодних игрушек можно разделить на две условные группы: минималистичные и традиционные новогодние. В первую группу вошли украшения из бумаги, которых в этом году много в разных магазинах. Вообще в H&M Home новогодних украшений для елок не так много. Они занимают два стенда. В среднем цена игрушек — в пределах 600 рублей, но можно найти и за 300, и за 1000.

Бумажная игрушка стоит 299 рублей

Бумажная игрушка стоит 299 рублей

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Бумажные игрушки представлены в разных оттенках. Они могут быть спокойного бежевого цвета или приглушенными оранжевыми, зелеными и бордовыми. Выглядят игрушки шведской компании уютно и необычно. Елку такими не перегрузишь.

Набор бумажных игрушек стоит в пределах 1000 рублей

Набор бумажных игрушек стоит в пределах 1000 рублей

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К минималистичным игрушкам в H&M Home можно отнести еще звездочки и птичек из металла. Черные, золотые и белые, они выгодно смотрятся на стенде елочных игрушек. Как они будут выглядеть на елке — другой разговор, но цвет точно может удивить.

Минималистичные игрушки стоят в разы дешевле

Минималистичные игрушки стоят в разы дешевле

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Другая часть новогодней коллекции выполнена в традиционных цветах, но преобладают красный и зеленый. Здесь можно найти игрушки с собачками, леденцами и бубенчики.

Такая традиционная игрушка стоит 999 рублей

Такая традиционная игрушка стоит 999 рублей

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Игрушка, которая привлекла нас в магазине H&M Home, — раковина с жемчужиной. Необычный выбор формы и коричный цвет, а также неаккуратное исполнение могут принести елочному украшению звание «на любителя».

Ракушка с жемчужиной стоит 399 рублей

Ракушка с жемчужиной стоит 399 рублей

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К классическим украшениям можно отнести и золотистую бутылку шампанского с надписью Cheers (в переводе на русский «Ваше здоровье»). Нам встретилась похожая игрушка в магазине KuchenLand Home. Там она стоит 499 рублей.

Игрушка в виде бутылки шампанского стоит 399 рублей

Игрушка в виде бутылки шампанского стоит 399 рублей

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Zara Home

В Zara Home также продают свечки в форме елок

В Zara Home также продают свечки в форме елок

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В «Заре» выбор чуть больше, чем в H&M. Особенно богата новогодняя коллекция на шары. Ее можно условно разделить по цветам: красно-золотистые и серебристо-белые украшения. Игрушки в «Заре», наверное, самые качественные из тех, что мы посмотрели. Но и цена у них достаточно высокая.

Елочные игрушки в Zara Home стоят в районе 600–900 рублей

Елочные игрушки в Zara Home стоят в районе 600–900 рублей

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Золотые украшения стоят 799 рублей

Золотые украшения стоят 799 рублей

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Кроме шаров, в Zara также есть фигурные украшения. Санту можно повесить на елку, и стоит он 999 рублей

Кроме шаров, в Zara также есть фигурные украшения. Санту можно повесить на елку, и стоит он 999 рублей

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Серебристо-белая коллекция выглядит более минималистично. Тут много разных звезд и фигурных украшений. К традиционным блесткам дизайнеры добавили перья.

Серебряные украшения оттеняют золотыми свечами в виде шишек и елок

Серебряные украшения оттеняют золотыми свечами в виде шишек и елок

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Фигурная птичка — одно из самых дорогих украшений в Zara Home. Она стоит 1199 рублей

Фигурная птичка — одно из самых дорогих украшений в Zara Home. Она стоит 1199 рублей

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Прозрачные шары со стразами стоят 999 рублей

Прозрачные шары со стразами стоят 999 рублей

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В Zara есть несколько видов интересных звезд. Звезда, как на фото, стоит 699 рублей

В Zara есть несколько видов интересных звезд. Звезда, как на фото, стоит 699 рублей

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Белый шар за 799 рублей — полная противоположность абсолютно круглому шару за 999 рублей

Белый шар за 799 рублей — полная противоположность абсолютно круглому шару за 999 рублей

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KuchenLand Home

Кроме игрушек, в австрийской сети магазинов есть много других новогодних украшений

Кроме игрушек, в австрийской сети магазинов есть много других новогодних украшений

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В KuchenLand на Красном проспекте широкий выбор игрушек. Они есть разного качества, в основном здесь игрушки средней ценовой категории. Практически все они с красными ценниками, то есть со скидками. Как нам объяснили сотрудники магазина, такие ценники продержатся весь новогодний период.

Много игрушек с изображением символа нового года — тигра. Они разного качества и цены. Но в среднем стоят меньше 1000 рублей

Много игрушек с изображением символа нового года — тигра. Они разного качества и цены. Но в среднем стоят меньше 1000 рублей

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Милые шарики с игрушками внутри стоят 599 рублей

Милые шарики с игрушками внутри стоят 599 рублей

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Игрушки из мишуры выглядят «на любителя» и стоят 133 рубля

Игрушки из мишуры выглядят «на любителя» и стоят 133 рубля

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Если хочется украсить елку чем-то необычным, то можно купить пчелку. Стоит она 890 рублей

Если хочется украсить елку чем-то необычным, то можно купить пчелку. Стоит она 890 рублей

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Классические Деды Морозы размером 8 сантиметров стоят 399 рублей

Классические Деды Морозы размером 8 сантиметров стоят 399 рублей

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Набор 3-сантиметровых деревянных игрушек, которые напоминают атмосферой советские мультфильмы, стоит 690 рублей

Набор 3-сантиметровых деревянных игрушек, которые напоминают атмосферой советские мультфильмы, стоит 690 рублей

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«Леруа Мерлен»

В «Леруа Мерлен» есть шарики любого цвета, кроме черных

В «Леруа Мерлен» есть шарики любого цвета, кроме черных

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В «Леруа Мерлен» самый большой выбор елочных украшений по самым разным ценам. Тут мы нашли самую дешевую игрушку за 6 рублей. Но поискать что-то интересное и необычное будет тяжело, так как всё свалено в огромную кучу, как на распродаже. Основная коллекция достаточно дешевая, но есть отдельные игрушки из серии «Элита» и «Ручная работа», которые стоят дорого.

Внимание журналистки НГС привлекли вязаные игрушки в «Леруа», которые стоят от 90 до 100 рублей

Внимание журналистки НГС привлекли вязаные игрушки в «Леруа», которые стоят от 90 до 100 рублей

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Одна из самых дорогих игрушек в «Леруа Мерлен». Собачка в шляпке стоит 1100 рублей

Одна из самых дорогих игрушек в «Леруа Мерлен». Собачка в шляпке стоит 1100 рублей

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Есть коллекция деревянных игрушек. Они стоят от 62 (единорожек) до 100 рублей

Есть коллекция деревянных игрушек. Они стоят от 62 (единорожек) до 100 рублей

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В «Леруа» можно найти Дедов Морозов в виде звездочек

В «Леруа» можно найти Дедов Морозов в виде звездочек

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Шары тоже можно найти интересные. Стоить они будут меньше 200 рублей

Шары тоже можно найти интересные. Стоить они будут меньше 200 рублей

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Есть интересные расписные шары. Стоят они 600 рублей

Есть интересные расписные шары. Стоят они 600 рублей

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На елку в «Леруа Мерлен» предлагают повесить груши. Стоить они вам будут 65 рублей. А шарик с дождиком внутри обойдется в 45 рублей

На елку в «Леруа Мерлен» предлагают повесить груши. Стоить они вам будут 65 рублей. А шарик с дождиком внутри обойдется в 45 рублей

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Самый дешевый шарик стоит 6 рублей

Самый дешевый шарик стоит 6 рублей

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В «Леруа» также есть звездочки, бантики и снежинки. Необычная разноцветная звезда стоит 491 рубль

В «Леруа» также есть звездочки, бантики и снежинки. Необычная разноцветная звезда стоит 491 рубль

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ИКЕА


Всё пространство ИКЕА украшено в преддверии Нового года

Всё пространство ИКЕА украшено в преддверии Нового года

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В ИКЕА сравнительно небольшое количество украшений, но шведская сеть предлагает выбор недорогих наборов шаров. Чего-то необычного они не представили, обошлись классическими, но приятными на вид украшениями. Стоимость елочных игрушек чуть выше среднего, но радует качество.

Набор из перевернутых бумажных колпаков стоит 399 рублей

Набор из перевернутых бумажных колпаков стоит 399 рублей

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Набор из четырех шаров в горошек предлагают за 599 рублей

Набор из четырех шаров в горошек предлагают за 599 рублей

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Десять плетеных звездочек можно купить всего за 299 рублей

Десять плетеных звездочек можно купить всего за 299 рублей

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Также в новогодней коллекции ИКЕА большой выбор наборов с шарами

Также в новогодней коллекции ИКЕА большой выбор наборов с шарами

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Веточки омелы — традиционное украшение в Англии

Веточки омелы — традиционное украшение в Англии

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Гирлянда из человечков в красных колпаках стоит 149 рублей

Гирлянда из человечков в красных колпаках стоит 149 рублей

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В ИКЕА продают разные наборы шаров. Набор из 20 игрушек, как на фото, обойдется в 1199 рублей без карты

В ИКЕА продают разные наборы шаров. Набор из 20 игрушек, как на фото, обойдется в 1199 рублей без карты

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Две деревянные звездочки стоят 199 рублей

Две деревянные звездочки стоят 199 рублей

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