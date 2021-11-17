Подморозило! Новосибирск покрылся сказочным инеем — 10 ясных фотографий с улиц

Сегодня днем, 17 ноября, в Новосибирске было морозно и солнечно. С самого утра деревья и здания покрылись тонким слоем искрящегося инея. Кажется, в город пришла настоящая зима! Наш фотограф прогулялся по центру и снял заледеневшие деревья и укутавшихся новосибирцев.