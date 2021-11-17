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Подморозило! Новосибирск покрылся сказочным инеем — 10 ясных фотографий с улиц

В городе выдался морозный и солнечный день. Смотрите фотографии, если весь день провели в офисе

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Сегодня один из самых холодных дней недели, кое-где температура опустилась <a href="https://ngs.ru/text/autumn/2021/11/17/70257956/" class="_" target="_blank">до 24 градусов мороза</a>. Еще холоднее будет в пятницу

Сегодня один из самых холодных дней недели, кое-где температура опустилась до 24 градусов мороза. Еще холоднее будет в пятницу

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В Новосибирске деревья покрылись сказочным инеем

Сегодня днем, 17 ноября, в Новосибирске было морозно и солнечно. С самого утра деревья и здания покрылись тонким слоем искрящегося инея. Кажется, в город пришла настоящая зима! Наш фотограф прогулялся по центру и снял заледеневшие деревья и укутавшихся новосибирцев.

Вообще на этой неделе погода <a href="https://ngs.ru/text/autumn/2021/11/17/70258340/" class="_" target="_blank">обещает быть переменчивой</a>. К Новосибирску приближается снежный циклон, на смену которому придет холодный воздух из северных широт. Затем в город принесет теплую воздушную массу

Вообще на этой неделе погода обещает быть переменчивой. К Новосибирску приближается снежный циклон, на смену которому придет холодный воздух из северных широт. Затем в город принесет теплую воздушную массу

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Так что вполне возможно, что скоро вся эта красота растает!

Так что вполне возможно, что скоро вся эта красота растает!

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Днем в сквере перед Оперным театром было немноголюдно

Днем в сквере перед Оперным театром было немноголюдно

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Прохожие изредка мелькали среди зимних деревьев

Прохожие изредка мелькали среди зимних деревьев

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Кстати, в прошлом году в это время было теплее. <a href="https://ngs.ru/text/transport/2020/11/17/69553258/" class="_" target="_blank">Тут</a> можно посмотреть фотографии новосибирских улиц в ноябре 2020 года

Кстати, в прошлом году в это время было теплее. Тут можно посмотреть фотографии новосибирских улиц в ноябре 2020 года

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Заснеженные аллеи Театрального сквера

Заснеженные аллеи Театрального сквера

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Сегодня впервые за несколько дней в городе было ясное небо

Сегодня впервые за несколько дней в городе было ясное небо

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Белка на заснеженной рябине

Белка на заснеженной рябине

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А вы готовы терпеть морозы ради такой красоты?

А вы готовы терпеть морозы ради такой красоты?

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Недавно мы разбирались, какой будет зима в этом году. Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

Любая зима в Новосибирске означает проблемы с уборкой снега. Сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета выяснилось, что в городе не хватает уборщиков снега.

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морозприродаснег
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