Подморозило! Новосибирск покрылся сказочным инеем — 10 ясных фотографий с улиц

В Новосибирске деревья покрылись сказочным инеем
Сегодня днем, 17 ноября, в Новосибирске было морозно и солнечно. С самого утра деревья и здания покрылись тонким слоем искрящегося инея. Кажется, в город пришла настоящая зима! Наш фотограф прогулялся по центру и снял заледеневшие деревья и укутавшихся новосибирцев.
Недавно мы разбирались, какой будет зима в этом году. Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.
Любая зима в Новосибирске означает проблемы с уборкой снега. Сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета выяснилось, что в городе не хватает уборщиков снега.