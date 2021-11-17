Пришли морозы: под Новосибирском температура опустилась до -24 градусов

В селе Новосибирской области температура воздуха опустилась до -24 градусов
В Новосибирском районе в селе Новолуговом 17 ноября температура воздуха опустилась до -24 градусов. Фото с уличным термометром в редакцию НГС с утра прислал читатель. В Новосибирске утром было -17 градусов, по данным «Яндекс.Погоды».
— 17 ноября в первой половине дня преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный
Как сообщает «Яндекс.Погода», в городе станет теплее днем. Температура может подняться до -11 градусов. Ближе к концу недели, как сообщает «Яндекс», также будет холодно. В четверг,
НГС разбирался, какой будет зима в этом году. Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.