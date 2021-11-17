17 ноября среда
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 72.56
eur 82.52
Тема дняЧто ждет общественный транспорт Новосибирска?
Все новости
Все новости

Пришли морозы: под Новосибирском температура опустилась до -24 градусов

На дорогах утром гололедица

195
Обсудить

Поделиться

В Новосибирскую область пришел мороз

В Новосибирскую область пришел мороз

Поделиться

В селе Новосибирской области температура воздуха опустилась до -24 градусов

В Новосибирском районе в селе Новолуговом 17 ноября температура воздуха опустилась до -24 градусов. Фото с уличным термометром в редакцию НГС с утра прислал читатель. В Новосибирске утром было -17 градусов, по данным «Яндекс.Погоды».

— 17 ноября в первой половине дня преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный 3–8 м/с. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вечером таких сильных морозов не будет

Вечером таких сильных морозов не будет

Поделиться

Как сообщает «Яндекс.Погода», в городе станет теплее днем. Температура может подняться до -11 градусов. Ближе к концу недели, как сообщает «Яндекс», также будет холодно. В четверг, 18 ноября, ожидается похолодание до -17 градусов ночью. В пятницу, 19 ноября, днем ожидается температура -13 градусов, а ночью до -19 градусов. Сервис обещает снегопады всю неделю.

НГС разбирался, какой будет зима в этом году. Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

зимаморозыпогода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...