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Снова гало: с приходом морозов новосибирцы начали замечать необычное природное явление

По приметам, это природное явление говорит о том, что морозы задержатся

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Гало в Новосибирске в начале 2021 года

Гало в Новосибирске в начале 2021 года

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В небе над Новосибирском снова гало

24 января жители Новосибирска заметили гало — это красивое явление природы можно увидеть во время морозов.

Как рассказал читатель НГС, фотографию гало он сделал 24 января около 13:00 на улице Волочаевской. Столбик термометра в тот момент был на отметке -29 градусов.

«В начале только из-за домов увидел, а потом чуть угол изменил, и предстало во всей красоте», — написал он в сопроводительном к фото сообщении.

Также гало заметили с улицы Ватутина, в районе ТЦ «Мега».

Это природное явление сопровождает морозы

Это природное явление сопровождает морозы

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До этого необычное природное явление в небе под Новосибирском увидели 9 декабря — фото сделали в Ленинском районе, около остановки «Автокомбинат». Гало — это оптическое явление, появляющееся во время морозов. На прошлой неделе синоптики предупредили о резкой смене погоды. По прогнозам синоптиков, 24 января температура действительно понизится до -32… -34 градусов. В понедельник будет еще морознее — до -37 градусов.

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При перепаде температур в Новосибирске можно увидеть еще одно необычное природное явление — световые столбы, которые похожи на северное сияние.

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галоморозы
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