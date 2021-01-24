Снова гало: с приходом морозов новосибирцы начали замечать необычное природное явление

В небе над Новосибирском снова гало
24 января жители Новосибирска заметили гало — это красивое явление природы можно увидеть во время морозов.
Как рассказал читатель НГС, фотографию гало он сделал 24 января около 13:00 на улице Волочаевской. Столбик термометра в тот момент был на отметке -29 градусов.
«В начале только из-за домов увидел, а потом чуть угол изменил, и предстало во всей красоте», — написал он в сопроводительном к фото сообщении.
Также гало заметили с улицы Ватутина, в районе ТЦ «Мега».
До этого необычное природное явление в небе под Новосибирском увидели 9 декабря — фото сделали в Ленинском районе, около остановки «Автокомбинат». Гало — это оптическое явление, появляющееся во время морозов. На прошлой неделе синоптики предупредили о резкой смене погоды. По прогнозам синоптиков, 24 января температура действительно понизится до
При перепаде температур в Новосибирске можно увидеть еще одно необычное природное явление — световые столбы, которые похожи на северное сияние.