Новосибирск ждет похолодание до -37 градусов на этой неделе

В выходные в Новосибирске ожидается серьезное похолодание — температура начнет падать после снегопадов 22 и 23 января.
В пятницу, 22 января, ночная температура опустится до
23 января, в субботу, дневная температура сохранится, но ночью упадет до
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 24 января в течение дня ожидается понижение температуры воздуха до
Также, по информации синоптиков, в воскресенье, 24 января, ночью резко похолодает — температура воздуха опустится до
В понедельник, 25 января, ночная температура опустится до
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций новосибирцам нужно обращаться по телефонам: 051,
Относительное потепление приносит в Новосибирск снегопад, а наледь на улицах сменяют растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров со снежных улиц.