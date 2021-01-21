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Новосибирск ждет похолодание до -37 градусов на этой неделе

Мэрия предупреждает горожан о резкой смене погоды

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При этом погода днем будет без осадков

При этом погода днем будет без осадков

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В выходные в Новосибирске ожидается серьезное похолодание — температура начнет падать после снегопадов 22 и 23 января.

В пятницу, 22 января, ночная температура опустится до -15… -17 градусов, дневная — до -12… -14 градусов, ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 3–8 метров в секунду. Преимущественно без осадков, утром и днем — небольшой снег. На дорогах гололедица.

23 января, в субботу, дневная температура сохранится, но ночью упадет до -23… -25 градусов. Ветер западный 3–8 метров в секунду. Будет небольшой снег.

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— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 24 января в течение дня ожидается понижение температуры воздуха до -34 градусов. Такие погодные условия сохранятся и 25 января, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также, по информации синоптиков, в воскресенье, 24 января, ночью резко похолодает — температура воздуха опустится до -27… -29 градусов. Днем она будет такой же, но может опуститься до -32… -34 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 2–7 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой снег, днем погода будет без осадков.

В понедельник, 25 января, ночная температура опустится до -35… -37 градусов. Днем будет немного теплее — -32… -34 градуса. Подует южный ветер 2–7 м/с. Осадков не будет.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций новосибирцам нужно обращаться по телефонам: 051, 218-68-88.

Относительное потепление приносит в Новосибирск снегопад, а наледь на улицах сменяют растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров со снежных улиц.

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