Потеплеет до -11 градусов: в Новосибирск идут снегопады и метели

Новосибирские синоптики рассказали, когда Новосибирск заметет снегом
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — в город придут снегопады и метели.
— Мы ждем выход юго-западного циклона, который будет сопровождаться снегом,
21 января в городе небольшой снег. Ветер южный
22 января в Новосибирске небольшой снег. Ночные температуры
23 января местами небольшой снег. Ветер западный
Относительное потепление приносит в Новосибирск снегопад, а наледь на улицах сменяют растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с со снежных улиц.