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Потеплеет до -11 градусов: в Новосибирск идут снегопады и метели

Новосибирские синоптики рассказали, как долго в городе продержится теплая погода

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В ближайшее время Новосибирск заметет снегом

В ближайшее время Новосибирск заметет снегом

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Новосибирские синоптики рассказали, когда Новосибирск заметет снегом

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — в город придут снегопады и метели.

— Мы ждем выход юго-западного циклона, который будет сопровождаться снегом, 21 и 22 января температурный фон будет повышаться. Но 23 января циклон отойдет, снова с северных районов к нам спустится холодный воздух, и будет опять похолодание. Ждем погодные качели и чередование теплых и холодных воздушных масс, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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21 января в городе небольшой снег. Ветер южный 3–8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -23... -25 градусов, с повышением к утру до -17... -19 градусов. Днем температура повысится до -11... -13 градусов.

22 января в Новосибирске небольшой снег. Ночные температуры -13... -15 градусов, а днем -12... -14 градусов, с небольшим понижением к вечеру. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

23 января местами небольшой снег. Ветер западный 3–8 м/с. Температура ночью -22... -24 градуса. Дневные температуры -16... -18 градусов.

Относительное потепление приносит в Новосибирск снегопад, а наледь на улицах сменяют растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с со снежных улиц.

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Новосибирсканомальное потеплениезимапрогноз погоды
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