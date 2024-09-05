«Уже жизнь прожил, а станции нет»: что новосибирцы думают о продлении метро до площади Станиславского

О строительстве станции задумались еще 30 лет назад, но пока так и не построили Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Новосибирцы высказались о планах по строительству станции метро «Площадь Станиславского». Работы над документацией для нее начали еще в 90-е годы, но к строительству так и не приступили. Горожане предлагают обратить внимание на наземный транспорт, а не замахиваться на метро.

Под материалом НГС о станции горожане оставили почти 200 комментариев, некоторые читатели предположили, что метро построить не могут из-за нехватки рабочей силы, другие и вовсе уверены, что станция на площади Станиславского не нужна. Публикуем самые интересные комментарии.

— Сейчас «Маркса» — тупик левого берега, в ближайшие годы тупиком и останется, — считает читатель. — Может быть, стоит развивать наземный транспорт, например, как 7-й троллейбус.

— Метро с 50 станциями не рационально строить в городе с 1,5 миллиона населения. Продление ветки не решит проблему пробок, не решит проблему рентабельности. Люди с Титова, которым по какой-то причине нужно на улицу Никитина, всё равно поедут на машине, — пишет новосибирец. — Во-первых, пересадка на троллейбус платная, во-вторых, некомфортная, в-третьих, троллейбус стоит в пробках, и в-четвертых, до станции метро еще тоже нужно дойти.

— Площадь Станиславского не является центром притяжения, там только спальный район. И метро там будет по факту использоваться два часа утром и два часа вечером, — уверен сибиряк.

— Людям и не нужна эта станция. Достаточно по 24-му маршруту троллейбуса пустить новый транспорт, сделать выделенную полосу с камерами, — пишет читатель.

— Покупала в 2007 году квартиру на Станиславском жилмассиве с уверенностью, что там скоро будет метро. Уже давно квартиру продала, а метро там до сих пор нет, — рассказывает сибиряк.

— Помню, мне было 5 лет, жили рядом с площадью Станиславского, и уже тогда говорили о станции метро. С тех пор я вырос, окончил институт, сходил в армию, построил семью, построил дом, стал специалистом на своей работе, моему ребенку тоже скоро 5 лет. Можно сказать, прожил жизнь, — делится читатель.

— Причиной того, что метро не строится, может быть и то, что не хватает кадров, — предполагает новосибирец.