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Дороги и транспорт «Уже жизнь прожил, а станции нет»: что новосибирцы думают о продлении метро до площади Станиславского

«Уже жизнь прожил, а станции нет»: что новосибирцы думают о продлении метро до площади Станиславского

Горожане предлагают обратить внимание на наземный транспорт, если есть проблемы со строительством метро

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29 комментариев

О строительстве станции задумались еще 30 лет назад, но пока так и не построили

Новосибирцы высказались о планах по строительству станции метро «Площадь Станиславского». Работы над документацией для нее начали еще в 90-е годы, но к строительству так и не приступили. Горожане предлагают обратить внимание на наземный транспорт, а не замахиваться на метро.

Под материалом НГС о станции горожане оставили почти 200 комментариев, некоторые читатели предположили, что метро построить не могут из-за нехватки рабочей силы, другие и вовсе уверены, что станция на площади Станиславского не нужна. Публикуем самые интересные комментарии.

 — Сейчас «Маркса» — тупик левого берега, в ближайшие годы тупиком и останется, — считает читатель. — Может быть, стоит развивать наземный транспорт, например, как 7-й троллейбус.

— Метро с 50 станциями не рационально строить в городе с 1,5 миллиона населения. Продление ветки не решит проблему пробок, не решит проблему рентабельности. Люди с Титова, которым по какой-то причине нужно на улицу Никитина, всё равно поедут на машине, — пишет новосибирец. — Во-первых, пересадка на троллейбус платная, во-вторых, некомфортная, в-третьих, троллейбус стоит в пробках, и в-четвертых, до станции метро еще тоже нужно дойти.

— Площадь Станиславского не является центром притяжения, там только спальный район. И метро там будет по факту использоваться два часа утром и два часа вечером, — уверен сибиряк.

— Людям и не нужна эта станция. Достаточно по 24-му маршруту троллейбуса пустить новый транспорт, сделать выделенную полосу с камерами, — пишет читатель.

— Покупала в 2007 году квартиру на Станиславском жилмассиве с уверенностью, что там скоро будет метро. Уже давно квартиру продала, а метро там до сих пор нет, — рассказывает сибиряк.

— Помню, мне было 5 лет, жили рядом с площадью Станиславского, и уже тогда говорили о станции метро. С тех пор я вырос, окончил институт, сходил в армию, построил семью, построил дом, стал специалистом на своей работе, моему ребенку тоже скоро 5 лет. Можно сказать, прожил жизнь, — делится читатель.

— Причиной того, что метро не строится, может быть и то, что не хватает кадров, — предполагает новосибирец.

Станция на площади Станиславского — не единственная, которая пока остается только на бумаге. В Новосибирске планировали пять веток метрополитена, но реализовать идеи до сих пор не удалось. Смотрите в репортаже НГС, куда еще власти хотели протянуть подземку.

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Комментарии
29
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5 сентября 2024, 08:43
С одной стороны тоже ждал станцию на Станиславского, но исходя из нынешних реалий и компетенций чиновников, вы просто представьте если ее сейчас профинансируют и начнут строить, всем жителям левобережья этот платный новый мост просто цветочками покажется, станцию лет 10 будут строить с полным коллапсом основных дорог.
ральф
5 сентября 2024, 09:31
Как граждане не могут понять, что при капитализме не будет никакого развития?! Никакого общественного транспорта нет, есть бизнес по перевозке населения. Не выгодно гнать пустой автобус по расписанию - стоят на остановках по 20 минут, наполняют. Не выгодный маршрут - просто нет перевозчиков. Представьте, сколько нужно вложить денег в метро и через сколько лет пойдёт прибыль? Четвёртый мост, казалось бы платный проезд, но там на строительстве уже заработали, поэтому и интерес к строительству потеряли.
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