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Дороги и транспорт «Нытики только соточки хотят по району сшибать»: новосибирцы раскритиковали таксистов, прячущихся от пассажиров

«Нытики только соточки хотят по району сшибать»: новосибирцы раскритиковали таксистов, прячущихся от пассажиров

Горожане уверены, что водители такси стали слишком привередливыми

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10 комментариев

Водители признались, что не готовы брать заказы за малую стоимость и в невыгодные районы

Новосибирцы раскритиковали таксистов, которые прячутся от пассажиров и другими уловками избегают невыгодных для них поездок. Водители признались, что не готовы брать заказы за малую стоимость, в отдаленные районы, СНТ, частный сектор и другие проблемные точки.

Читателей НГС возмутило такое поведение. Многие заявили, что у них возникли проблемы из-за долгого ожидания и невозможности уехать.

— Специально же вызываешь такси, чтобы уехать в удаленный район, аэропорт или частный сектор. А из-за таких таксистов-нытиков, которые жалуются и хотят только соточки по району сшибать, фиг куда уедешь. И не надо говорить: «За сто рублей хотят в аэропорт уехать». Адекватные люди знают цену поездки, — уверен пользователь Баген.

— Да таксисты по всему миру одинаковы! Все время ноют и работать не хотят. Сиди дома значит книжки пиши, а не ходи в таксисты, — считает Хозяин Круэллы.

— Не ленитесь писать немедленно в поддержку — у меня таких историй со ждунами (стоит за шлагбаумом, открываю ему удаленно, пишу ему «открыто, заезжайте», а он молча отменяет заказ) было три — во всех трех случаях деньги немедленно возвращались с извинениями от агрегатора и обещанием снизить водителю рейтинг за нарушение правил сервиса, — отметил Посетитель № 13.

— В приложении все просто, пока умник тянет кота и свои поглаживает, не закрывая заказ, обращаемся через приложение в поддержку. И все, предоставляют новую машину и еще и скидку за счет играющего в прятки, — поделился опытом 193248203.

— Есть возможность элементарно прекратить игры в прятки, всего лишь кнопкой в приложении у пассажира «подтвердить посадку» или «начать поездку», после этого у водителя появляется точка «Б» маршрута. О чем говорит отсутствие такой кнопки в приложении? Об этом стоит задуматься, это отношение компании к своим клиентам и закрывание глаз на хамское отношение «водителей» к людям, вызвавшим такси, которые зачастую куда-то торопятся и им очень важно быстро уехать! — объяснил Л600EХ*54.

А вот нежелание таксистов проезжать во дворы за шлагбаумы большинство пользователей поддержали.

— Сначала ратуют за заборы и шлагбаумы, а потом ноют что им к подъезду такси не подают, смешной народец, — написал читатель НГС.

— А в чем проблема пройти метров 200 до машины, или шлагбаума? Нужно чтобы обязательно к подъезду карету подали? — недоумевает пользователь.

— Вот со шлагбаумами абсолютно согласна. Огородились, замков понавешали, заборов понаставили — будьте добреньки топайте ножками, тащите свои баулы и никто вам не обязан машину к подъезду подавать, — подчеркнула читательница НГС

Накануне журналистка НГС выслушала истории обманутых водителями новосибирцев, узнала у самих таксистов, почему они так прячутся, и что делать пассажиру, если поездка сорвалась.

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Комментарии
10
Гость
23 августа 2024, 14:14
Надо уже наказывать плохую обслугу. Они себя стали плохо вести.
В телевизор не стрелять!
23 августа 2024, 14:07
Обратите внимание, сам Яндекс объясняет скачки стоимости перевозок якобы рыночными механизмами (спрос и предложение), но водителей при этом ставит в неравные условия нерыночными методами, прежде всего тем, что не дает полного доступа к информации об основных условиях сделки, где он одна из ее сторон (Яндекс лишь "агрегатор"). Как такое называется?
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