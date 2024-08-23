«Нытики только соточки хотят по району сшибать»: новосибирцы раскритиковали таксистов, прячущихся от пассажиров

Водители признались, что не готовы брать заказы за малую стоимость и в невыгодные районы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы раскритиковали таксистов, которые прячутся от пассажиров и другими уловками избегают невыгодных для них поездок. Водители признались, что не готовы брать заказы за малую стоимость, в отдаленные районы, СНТ, частный сектор и другие проблемные точки.

Читателей НГС возмутило такое поведение. Многие заявили, что у них возникли проблемы из-за долгого ожидания и невозможности уехать.

— Специально же вызываешь такси, чтобы уехать в удаленный район, аэропорт или частный сектор. А из-за таких таксистов-нытиков, которые жалуются и хотят только соточки по району сшибать, фиг куда уедешь. И не надо говорить: «За сто рублей хотят в аэропорт уехать». Адекватные люди знают цену поездки, — уверен пользователь Баген.

— Да таксисты по всему миру одинаковы! Все время ноют и работать не хотят. Сиди дома значит книжки пиши, а не ходи в таксисты, — считает Хозяин Круэллы.

— Не ленитесь писать немедленно в поддержку — у меня таких историй со ждунами (стоит за шлагбаумом, открываю ему удаленно, пишу ему «открыто, заезжайте», а он молча отменяет заказ) было три — во всех трех случаях деньги немедленно возвращались с извинениями от агрегатора и обещанием снизить водителю рейтинг за нарушение правил сервиса, — отметил Посетитель № 13.

— В приложении все просто, пока умник тянет кота и свои поглаживает, не закрывая заказ, обращаемся через приложение в поддержку. И все, предоставляют новую машину и еще и скидку за счет играющего в прятки, — поделился опытом 193248203.

— Есть возможность элементарно прекратить игры в прятки, всего лишь кнопкой в приложении у пассажира «подтвердить посадку» или «начать поездку», после этого у водителя появляется точка «Б» маршрута. О чем говорит отсутствие такой кнопки в приложении? Об этом стоит задуматься, это отношение компании к своим клиентам и закрывание глаз на хамское отношение «водителей» к людям, вызвавшим такси, которые зачастую куда-то торопятся и им очень важно быстро уехать! — объяснил Л600EХ*54.

А вот нежелание таксистов проезжать во дворы за шлагбаумы большинство пользователей поддержали.

— Сначала ратуют за заборы и шлагбаумы, а потом ноют что им к подъезду такси не подают, смешной народец, — написал читатель НГС.

— А в чем проблема пройти метров 200 до машины, или шлагбаума? Нужно чтобы обязательно к подъезду карету подали? — недоумевает пользователь.

— Вот со шлагбаумами абсолютно согласна. Огородились, замков понавешали, заборов понаставили — будьте добреньки топайте ножками, тащите свои баулы и никто вам не обязан машину к подъезду подавать, — подчеркнула читательница НГС

Накануне журналистка НГС выслушала истории обманутых водителями новосибирцев, узнала у самих таксистов, почему они так прячутся, и что делать пассажиру, если поездка сорвалась.