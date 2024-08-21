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Дороги и транспорт Заканчивают первый этап: на Восточном обходе достроили развязку в виде клеверного листа

Заканчивают первый этап: на Восточном обходе достроили развязку в виде клеверного листа

Основные работы хотят завершить в этом году

3 527
22 комментария

«Сибуправтодор»

На Восточном обходе завершают первый этап строительства. Речь идет об отрезке от развязки на пересечении Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до развязки у села Новолуговое.

Как рассказали на сайте «Сибуправтодора», заканчивают работы на 10,7  км первого этапа. Там построили две транспортные развязки, по которым уже проезжает транспорт. Одна из них — клеверный лист, вторая индивидуального проектирования — у села Новолуговое.

Уже построили три путепровода и мост, также установили ограждения, в том числе, для разделения встречных потоков. На 4-полосной дороге скорость движения рассчитана в 120 км/ч.

— В ближайшее время экспертам предстоит провести диагностику новых искусственных сооружений, дорожникам выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков, — сообщили в «Сибуправтодоре».

На 20-километрововом этапе продолжаются работы по монтажу моста через реку Иня, а также путепровода в составе транспортной развязки на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово.

Полностью ввести в эксплуатацию первый этап хотят в 2026 год. Основные работы на первом этапе стоимостью в 13,2 миллиарда рублей планируют закончить в этом году.

Ранее на стройке Восточного обхода смонтировали балки на путепроводе, который входит в состав развязки с дорогой Академгородок — Кольцово. Строительством первого участка Восточного обхода занимается компания «Новосибирскавтодор».

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Восточный обход Развязка Дорога Строительство
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Комментарии
22
Buravchik
21 августа 2024, 14:57
Чудовищно долго...
MariSha
21 августа 2024, 15:22
Когда откроют движение?
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