«Едем только до НОВАТа». Почему трамваи № 13 могут сокращать свой маршрут — отвечает мэрия

В Новосибирске трамваи № 13 могут периодически сокращать маршрут, чтобы выровнять график движения. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-центре мэрии.



Обычно трамваи № 13 курсируют от Гусинобродского шоссе до остановки Писарева. Но иногда, по наблюдениям корреспондента НГС, некоторые из них едут по неполному маршруту. Бывает, что трамваи, идущие в сторону центра, доезжают только до НОВАТа, а в противоположную сторону — до Сада Мичуринцев.