«Едем только до НОВАТа». Почему трамваи № 13 могут сокращать свой маршрут — отвечает мэрия

В Новосибирске трамваи № 13 могут периодически сокращать маршрут, чтобы выровнять график движения. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
Обычно трамваи № 13 курсируют от Гусинобродского шоссе до остановки Писарева. Но иногда, по наблюдениям корреспондента НГС, некоторые из них едут по неполному маршруту. Бывает, что трамваи, идущие в сторону центра, доезжают только до НОВАТа, а в противоположную сторону — до Сада Мичуринцев.
— Решение о неполном рейсе для некоторых трамваев № 13 — с разворотом на промежуточных кольцах — принимается диспетчерской службой ЦУГАЭТ и передается экипажу. Так происходит при необходимости выровнять графики, — объясняется в ответе пресс-центра мэрии Новосибирска.
Отклоения от графика происходят из-за пробок, ДТП и по другим причинам, добавили в мэрии.
Также мэрия объяснила, почему в трамваях № 14 может быть холодно.