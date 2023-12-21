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«Едем только до НОВАТа». Почему трамваи № 13 могут сокращать свой маршрут — отвечает мэрия

Иногда трамваи не едут до конечных остановок

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Трамваи № 13 могут сокращать своей маршрут, когда нужно выровнять интервалы движения

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В Новосибирске трамваи № 13 могут периодически сокращать маршрут, чтобы выровнять график движения. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Обычно трамваи № 13 курсируют от Гусинобродского шоссе до остановки Писарева. Но иногда, по наблюдениям корреспондента НГС, некоторые из них едут по неполному маршруту. Бывает, что трамваи, идущие в сторону центра, доезжают только до НОВАТа, а в противоположную сторону — до Сада Мичуринцев.

— Решение о неполном рейсе для некоторых трамваев № 13 — с разворотом на промежуточных кольцах — принимается диспетчерской службой ЦУГАЭТ и передается экипажу. Так происходит при необходимости выровнять графики, — объясняется в ответе пресс-центра мэрии Новосибирска.

Отклоения от графика происходят из-за пробок, ДТП и по другим причинам, добавили в мэрии.

Также мэрия объяснила, почему в трамваях № 14 может быть холодно.

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ТрамваиНовосибирскЦУГАЭТ
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