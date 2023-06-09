Мэрия запрещает парковку автомобилей на Красном проспекте Новосибирска

На участке Красного проспекта будет запрещена парковка автомобилей. Это касается стоянки на проезде от Красного проспекта к дому на улице Красный проспект, 307 у гипермаркета «Леруа Мерлен».
— Ограничение вводится для исключения стоянки транспортных средств на проезжей части и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники по Красному проспекту, — сообщили в мэрии Новосибирска.
По данным городской администрации, после 20 июня на вышеуказанном участке Красного проспекта появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» с табличкой «Зона действия (
Кстати, ночную парковку на Дуси Ковальчук запретили с 5 июня. Городские власти объяснили это мерами повышения безопасности движения.