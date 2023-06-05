Новосибирское такси подорожало из-за жары – цены выросли в 1,5 раза

В Новосибирске такси подорожало на фоне аномальной жары. В некоторых случаях цены вросли в 1,5-2 раза.

Журналисты НГС, которые пользуются услугами такси, сравнили, как подорожали поездки по знакомым маршрутам. Например, ещё неделю назад уехать от улицы Ленина до Декабристов можно было в среднем за 200 рублей, сегодня - 320 рублей. Поездка из центра города на левый берег на Юго-Западный жилмассив обойдётся в 630 рублей, раньше отдавали - едва ли больше 400 рублей. Наконец, короткая 7-минутная поездка от улицы Ленина до здания регионального правительства на Красном проспекте сегодня стоит 320 рублей, а на прошлой неделе - 150-170 рублей.