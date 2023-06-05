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Новосибирское такси подорожало из-за жары – цены выросли в 1,5 раза

Даже за непродолжительную поездку придется выложить не менее 300 рублей

Водителей, готовых работать в 35-градусную жару совсем немного

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В Новосибирске такси подорожало на фоне аномальной жары. В некоторых случаях цены вросли в 1,5-2 раза.

Журналисты НГС, которые пользуются услугами такси, сравнили, как подорожали поездки по знакомым маршрутам. Например, ещё неделю назад уехать от улицы Ленина до Декабристов можно было в среднем за 200 рублей, сегодня - 320 рублей. Поездка из центра города на левый берег на Юго-Западный жилмассив обойдётся в 630 рублей, раньше отдавали - едва ли больше 400 рублей. Наконец, короткая 7-минутная поездка от улицы Ленина до здания регионального правительства на Красном проспекте сегодня стоит 320 рублей, а на прошлой неделе - 150-170 рублей.

Подорожание на услуги такси началось ещё в конце мая. В «Яндекс.Такси». редакции НГС поясняли, что на стоимость поездки влияет количество водителей, готовых взять заказ, и погодные условия. Очевидно, что с наступлением 35-градусной жары желающих подвозить клиентов стало значительно меньше.

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