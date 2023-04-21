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«Как праздник, хоть переезжай»: жители домов на Красина оказались взаперти из-за десятков машин

Парковку там ранее запретила мэрия

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Прихожане паркуются в 2–3 ряда, в том числе и на газонах

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21 апреля во дворах на улице Красина собрались десятки машин прихожан, которые приехали в мечеть на Ураза-байрам. В результате местные жители не могут выехать из своих дворов. Фото и видео десятков припаркованных на каждом свободном метре земли автомобилей появились сегодня в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На месте собрались десятки машин

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

Мусульмане съехались к мечети, чтобы отпраздновать Ураза-байрам — второй по значимости мусульманский праздник. По традиции он начинается с коллективного намаза.

— Со двора не выехать, из подъезда с коляской выйти тоже затруднительно, — рассказала НГС местная жительница Марина. — Каждый год каждый раз одно и то же: как в мечети праздник, хоть переезжай.

Девушка добавила, что видела на месте полицейских, но не заметила, чтобы те как-то пытались решить ситуацию с парковкой.

При этом в 2022 году после многочисленных обращений местных жителей парковаться на Красина запретила мэрия Новосибирска.

НГС обратился в пресс-службу областной полиции, чтобы узнать, законно ли паркуются прихожане мечети во дворах жилых домов и на обочинах, и, если нет, что можно с ними сделать.

Ранее НГС писал о том, как груженый эвакуатор три дня мешал жителям многоэтажки выходить из дома.

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