«Как праздник, хоть переезжай»: жители домов на Красина оказались взаперти из-за десятков машин

21 апреля во дворах на улице Красина собрались десятки машин прихожан, которые приехали в мечеть на Ураза-байрам. В результате местные жители не могут выехать из своих дворов. Фото и видео десятков припаркованных на каждом свободном метре земли автомобилей появились сегодня в сообществе «
Мусульмане съехались к мечети, чтобы отпраздновать Ураза-байрам — второй по значимости мусульманский праздник. По традиции он начинается с коллективного намаза.
— Со двора не выехать, из подъезда с коляской выйти тоже затруднительно, — рассказала НГС местная жительница Марина. — Каждый год каждый раз одно и то же: как в мечети праздник, хоть переезжай.
Девушка добавила, что видела на месте полицейских, но не заметила, чтобы те как-то пытались решить ситуацию с парковкой.
При этом в 2022 году после многочисленных обращений местных жителей парковаться на Красина запретила мэрия Новосибирска.
НГС обратился в пресс-службу областной полиции, чтобы узнать, законно ли паркуются прихожане мечети во дворах жилых домов и на обочинах, и, если нет, что можно с ними сделать.
Ранее НГС писал о том, как груженый эвакуатор три дня мешал жителям многоэтажки выходить из дома.