«Как праздник, хоть переезжай»: жители домов на Красина оказались взаперти из-за десятков машин

Мусульмане съехались к мечети, чтобы отпраздновать Ураза-байрам — второй по значимости мусульманский праздник. По традиции он начинается с коллективного намаза.



— Со двора не выехать, из подъезда с коляской выйти тоже затруднительно, — рассказала НГС местная жительница Марина. — Каждый год каждый раз одно и то же: как в мечети праздник, хоть переезжай.