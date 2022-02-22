Парковку возле Соборной мечети на Красина запретят после многочисленных жалоб новосибирцев

На примыкающем к Соборной мечети участке улицы Красина (от ул. Державина до Гоголя), а также в тупике Красина, запретят стоянку автомобилей. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска, подчеркнув, что решение принято в связи с многочисленными просьбами местных жителей. Знаки о запрете парковки установят к 7 марта, с этого дня нарушителей будут увозить на штрафстоянку.
— С 7 марта на ул. Красина будет введено ограничение стоянки транспортных средств, будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Ограничения устанавливаются по многочисленным обращениям жителей и для беспрепятственного проезда спецтехники, — сообщили в мэрии.
По данным издания «Царьград», местные жители неоднократно жаловались, что приезжающие в соборную мечеть мусульмане паркуют свой автотранспорт как попало — их машины мешают людям заехать в собственный двор и становятся причиной аварийных ситуаций. Подобное происходит каждую пятницу, пишет издание.
Муфтий Соборной мечети Салим Накипович заявил НГС, что сам обращался в мэрию по поводу этой проблемы.
— К нам также не всегда может проехать спецтехника из-за того, что не все прихожане прислушиваются к нашим просьбам и рекомендациям. Поэтому мы присоединились к обращениям местных жителей по поводу ограничения парковки здесь, — сказал Накипович.
Кстати, завтра, 23 февраля, в Новосибирске перекроют движение на площади Будагова из-за празднования Дня защитника Отечества.