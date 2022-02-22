Парковку возле Соборной мечети на Красина запретят после многочисленных жалоб новосибирцев

На примыкающем к Соборной мечети участке улицы Красина (от ул. Державина до Гоголя), а также в тупике Красина, запретят стоянку автомобилей. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска, подчеркнув, что решение принято в связи с многочисленными просьбами местных жителей. Знаки о запрете парковки установят к 7 марта, с этого дня нарушителей будут увозить на штрафстоянку.



— С 7 марта на ул. Красина будет введено ограничение стоянки транспортных средств, будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Ограничения устанавливаются по многочисленным обращениям жителей и для беспрепятственного проезда спецтехники, — сообщили в мэрии.

